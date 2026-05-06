Feroz enfrentamiento a tiros en Morón: tres ladrones fueron detenidos tras evadir un control policial

Un impresionante operativo policial se produjo en el conurbano bonaerense, donde cuatro delincuentes protagonizaron una intensa persecución que se inició en Villa Luzuriaga y terminó en Morón .

Los sospechosos dispararon contra los policías que intentaron detenerlos y tres de ellos terminaron heridos con disparos de bala en distintas partes del cuerpo. Quedaron detenidos.

Todo comenzó en la esquina de Flora y Vélez Sarsfield , donde los agentes realizaban tareas de prevención. Allí, detectaron un Peugeot 308 negro con varios ocupantes en actitud sospechosa. Al ver a la policía, los sospechosos aceleraron e intentaron escapar.

Enseguida, se produjo una persecución que terminó en Avenida Don Bosco y Camino de Cintura , cuando el auto en el que viajaban los delincuentes chocó contra un poste. En ese momento, los cuatro ocupantes bajaron del vehículo. Uno de ellos sacó un arma de fuego, apuntó contra los policías y disparó.

Ante la amenaza, los efectivos —entre ellos un sargento, un subteniente y un oficial ayudante— respondieron a tiros. El enfrentamiento terminó con los cuatro sospechosos reducidos y detenidos.

Los aprehendidos fueron identificados como L. N. (23), R. L. (24), F. G. (21) y J. C. (23) . Tres de ellos resultaron heridos: uno con disparos en el abdomen y en la espalda. Fue trasladado de urgencia al quirófano. Otro terminó con una herida leve en la cabeza, y el tercero con una lesión en la pierna. El cuarto quedó ileso.

El Peugeot 308 tenía pedido de secuestro activo por robo automotor desde el 25 de abril, causa en la que intervenía la comisaría 1° de Morón. Esta mañana, la Policía Científica realizó las pericias sobre el auto, que quedó sobre la vereda y con varios impactos de bala.

Además, la Policía secuestró un revólver calibre .22 largo con municiones y varias herramientas utilizadas para robos, como llaves, criquet y guantes.

El personal del SAME trasladó a los detenidos al hospital local . Ningún policía resultó herido en el operativo. La investigación quedó a cargo de la UFI N° 4 de Morón , que pidió la intervención de la Policía Federal Argentina .

Los cuatro sospechosos quedaron imputados por los delitos de tenencia ilegal de arma de fuego, resistencia a la autoridad, disparos de arma de fuego y encubrimiento agravado .

Fuente: TN