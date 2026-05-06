Cavallo reveló que Milei lo bloqueó en WhatsApp, le hizo un reclamo y el Presidente lo fulminó en redes

Domingo Cavallo cuestionó este martes el rumbo económico del Gobierno y pidió liberar el mercado cambiario y limpiar de impuestos distorsivos la economía . En diálogo con un canal de streaming, el ex ministro de Economía de Carlos Menem y Fernando de la Rúa pidió volver a un esquema similar al de la convertibilidad -que rigió hasta el 2002-, apuntó contra Luis Caputo y reveló que Javier Milei lo bloqueó en redes sociales. Poco después, el Presidente salió a cruzarlo en X, en donde lo acusó de haber participado de "décadas de violación sistemática a la propiedad privada".

" Argentina necesita tener una moneda que sea convertible ; es decir, que del peso se pueda pasar al dólar o del dólar se pueda pasar al peso sin ningún tipo de restricción", consideró este martes Cavallo durante una entrevista. Al respecto, apuntó que "el tipo de cambio nominal tendría que surgir del mercado libre" y pidió que " no solo el peso, sino también el dólar, sean monedas de curso legal, que se puedan hacer todo tipo de operaciones y contratos con las dos monedas y que compitan entre ellas", tal como ocurría durante el 1 a 1, en la época del menemismo.

En esa línea, el ex ministro pidió además que se de seguridad de que "no haya ningún riesgo de que alguien que incurre en ese tipo de operación va a estar incumpliendo con la ley" y consideró que, para eso, "lo mejor que se podría hacer es derogar la ley penal cambiaria".

Durante su participación en el canal Ahora Play , el ex ministro apuntó contra Luis Caputo , quien, sostuvo, fue definido por Javier Milei como un trader y lo acusó de no tener "un esquema" ni "una base conceptual con la que razona".

"Él no tiene ninguna teoría, él piensa, enfoca por un lado, si no sale por ese lado, cambia, se va para el otro lado, pero no tiene un esquema, no tiene una base conceptual con la que razona, es decir, se ve claramente en materia monetaria, cambiaria y financiera, no hay reglas de juego que la gente pueda entender y que puedan servir para pensar cómo va a seguir esto hacia adelante", cuestionó el ex funcionario de de Carlos Menem.

Tras las críticas, y al ser consultado sobre si aún habla con el Presidente, el ex ministro sostuvo que Javier Milei lo "bloqueó totalmente" , tanto de WhatsApp como de su cuenta de X.

"A lo mejor le llevan algunos mis documentos, no tengo idea, pero no sé si tiene paciencia para leerlos ", agregó al respecto. Y, a continuación, sumó un nuevo cuestionamiento.

"Yo veo que el Presidente se entusiasma mucho con los temas de si Keynes, si Hayek, si Rothbard de la filosofía económica, pero respecto de cómo funciona la economía me parece que no hace un gran esfuerzo para entender ", afirmó. Y sentenció: "Además, las explicaciones que da en temas de macroeconomía... me reservo la opinión ".

Poco después, llegó la réplica de Milei a través de un mensaje en X. Allí, el Presidente afirmó que el modelo de Cavallo "contiene expropiaciones masivas" y le recordó varias de las políticas implementadas durante su paso por el Palacio de Hacienda.

"Ya sean previas a asumir exigiendo Plan Bonex, imposición de los préstamos garantizados en AFJPs o manoteando los depósitos (el corralito) durante 2001. .. sin olvidar, suba del IVA, el impuesto al cheque y nacionalización de deuda privada. Décadas de violación sistemática a la propiedad privada... ", cuestionó el mandatario.

Minutos después, agregó un nuevo mensaje. Aunque sin dar nombres, el Presidente sumó a los economistas a las habituales críticas contra el periodismo. "No tengo claro que es más difícil. Si pedirle coherencia a los chantas con credencial de economistas o esperar que las basuras inmundas de los periodistas (95%) dejen de mentir...", escribió en su cuenta de X.

Por su arte, el actual ministro de Economía no se quedó atrás y también salió al cruce de Cavallo. "Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note", comenzó su descargo en X Luis Caputo.

Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque. Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza… https://t.co/GFBjcwJ3ad

"Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, - le recordó- terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque . Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente, que seguimos purgando hoy".

Y añadió: "Y porque soy respetuoso, prefiero no contar los disparates que me sugeriste los dos primeros meses de mandato ".

En el cierre de su réplica, el actual ministro de Economía le pidió a Cavallo que se quede "tranquilo": "Vamos a seguir arreglando el país. Ojalá logres que te produzca alegría, en lugar de dolor", sentenció.

Desde la cartera de Caputo también contestó Felipe Núñez, uno de los asesores del ministro de Economía, quien le recordó a Cavallo: "Mingo, tu teoría era que la infla no podía bajar del 20%, después del 8% y después del 4%".

" Por ahí estaría bueno que cambies vos tu modelo , porque el del Ministro parece venir bastante más derecho que el tuyo", consideró.

Fuente: Clarín