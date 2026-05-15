El Senado le dio media sanción al acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y Singapur: “El primero con un país del sudeste asiático”, dijo Pablo Quirno

El Senado aprobó este jueves por unanimidad , con 65 votos a favor, el proyecto que avala el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la República de Singapur, en el marco de una sesión ordinaria en la que también se convalidaron convenios de seguridad social con otros países.

El entendimiento abarca disciplinas vinculadas al comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual y comercio electrónico , entre otros aspectos.

Según informó oficialmente el Mercosur, “el acuerdo comercial con Singapur es un acuerdo de nueva generación : implica disciplinas modernas en materia de comercio de bienes y servicios, inversiones, compras públicas, propiedad intelectual, comercio electrónico y micro, pequeñas y medianas empresas”.

En ese sentido, el bloque regional destacó que “el tratado entre MERCOSUR y Singapur contribuirá al aumento del comercio , a una mayor previsibilidad regulatoria y a la creación de condiciones favorables para atraer inversiones”.

“La Argentina dio otro paso en su apertura al mundo . El Senado dio media sanción al acuerdo de libre comercio entre el MERCOSUR y Singapur 🇸🇬, el primero con un país del sudeste asiático”, indicó el canciller, Pablo Quirno , en la red social X.

Y agregó: “El 100% de las exportaciones argentinas ingresarán con 0% de arancel en una economía con un PBI per cápita superior a los U$S 90.000. Más comercio es más inversión y crecimiento. La Argentina será próspera!”.

En la misma línea, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sostuvo: “Otro acuerdo de libre comercio aprobado en el Senado. MERCOSUR–Singapur: más inversiones y trabajo para que la Argentina siga creciendo”.

El acuerdo había sido aprobado previamente por el Consejo del Mercado Común del Mercosur durante la cumbre realizada el 7 de diciembre de 2023 en Río de Janeiro y ya entró en vigor de manera bilateral en algunos países del bloque, como Uruguay y Paraguay, tras completar sus procesos internos.

En febrero de este año , con 69 votos a favor y solo 3 en contra, el Senado sancionó el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea , firmado el 17 de enero en Asunción, después de más de veinte años de negociaciones.

"El Presidente Javier Milei acaba de firmar el Decreto promulgando la Ley de aprobación del Acuerdo Mercosur-UE, siendo el primer país del Mercosur en promulgarla", posteó el 26 de febrero en X el canciller Pablo Quirno.

Fuente: Clarín