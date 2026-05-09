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El resumen de Boca vs Huracán, por los octavos de final del Torneo Apertura 2026: el Globo dio el golpe en la Bombonera

Redacción CNM mayo 09, 2026

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Huracán dio el gran golpe de los octavos de final del Torneo Apertura 2026 al ganarle por 3-2 a Boca en La Bombonera.

Leonardo Gil abrió el marcador y una carambola de Milton Giménez mandó el encuentro al alargue, donde pasó de todo. Por un lado, Óscar Romero metió dos goles de penal, mientras que el árbitro Echavarría expulsó a dos jugadores del Globo: Eric Ramírez y Fabio Pereyra . El hermano de Óscar, Ángel Romero , convirtió el descuento para el Xeneize pero no alcanzó.

Con este triunfo, el club de Parque Patricios jugará ante el ganador de Argentinos Juniors y Lanús , que se enfrentan en estos momentos en La Paternal.

Leandro Brey o Javier García; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Hernán Galíndez, Lucas Blondel, Fabio Pereyra, Máximo Palazzo o Lucas Carrizo, César Ibáñez; Facundo Waller, Leonardo Gil; Thaiel Peralta, Óscar Romero, Oscar Cortés o Juan Bisanz; Jordy Caicedo. DT: Diego Martínez.

Fuente: Clarín


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