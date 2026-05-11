El relato de una periodista que viajaba en el mismo avión que la pareja detenida en Rosario por mantener relaciones sexuales

Dos días después del escándalo protagonizado por un hombre y una mujer dentro de un avión que regresaba de Panamá, se conocieron detalles de la detención de la pareja. El testimonio llegó de parte de una locutora que iba en el mismo vuelo , quien contó cómo fue el momento en que los demoraron acusados de mantener relaciones sexuales a bordo.

El particular episodio ocurrió este sábado a la madrugada en Rosario , donde una aeronave de Copa Airlines aterrizó en el Aeropuerto Internacional ubicado en el barrio Fisherton.

La testigo fue Analía Bocassi , conductora del ciclo Radio 2, por AM1230 . Fue allí donde este lunes, tras el alcance que tuvo la noticia, dio su versión de los hechos. En primer término, contó que el viaje tuvo demoras desde el principio porque partió 40 minutos tarde.

“En vez de llegar a las 12.20, llegamos cerca de la 1 de la madrugada. Cuando nos vamos a bajar, vimos que las azafatas salieron rápido . Se fueron y después empezaron a decir ‘se quedan sentados'” , detalló.

Minutos después, señaló, las tripulantes informaron que había un “caso de seguridad nacional” . Luego, llegaron integrantes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y se llevaron a dos personas . Fue en ese entonces cuando empezaron las especulaciones respecto a lo que había pasado, aunque no estaban ni siquiera cerca del desenlace que conocerían después .

“Digo ‘Chicos, ¿hay chalecos de la PSA?’. Vos qué pensás que puede haber, droga o alguien peligroso. Y se quedaban todos ahí en primera, que es ejecutiva”, comentó y aclaró que la única diferencia del resto del avión es que hay dos asientos por línea con mayor espacio entre uno y otro.

En medio de la incertidumbre, precisó que también circuló la idea de que “se habían peleado dos pasajeros y estaban esperando que el juez decida”.

“Me pareció un montón, salvo que uno haya querido acuchillar al otro. Cuando empezamos a bajar, un contacto que tenemos nosotros nos contó ”, recordó y mencionó que las sospechas respecto a que había pasado “algo más” crecían porque eran las 2 de la mañana y todavía no podían bajar .

Luego, dijo la comunicadora, comenzó a correr entre los pasajeros que un hombre y una mujer habían sido descubiertos semidesnudos en los minutos previos a que el avión aterrizara

“Después bajó la gente de primera y venía espantada, porque primero la mujer dijo que ella no tenía nada que ver y que era el hombre; lo mandó al frente como el degenerado. Él venía con los pantalones bajos y tapado con la frazada”,

Más tarde supieron que todo comenzó porque “una nena que viajaba en primera con su abuela, que le dijo que vio eso”. Trascendió que fue ese comentario el que llevó a que una azafata iniciara el protocolo de seguridad.

Bocassi contó que, una vez que lograron descender, “estaba toda la familia de él esperándolo, incluida su mujer ”.

De acuerdo a la declaración que recogió la policía, la mujer y el hombre tenían sus "prendas bajas" en la cabina. Ambos, identificados como Mauricio C. y Sandra O, fueron aprehendidos y trasladados a la comisaría 12ª del barrio Ludueña.

Según mencionaron fuentes policiales, no eran pareja . Él es arquitecto, ella es comerciante y tienen domicilios separados en el centro de la ciudad.

Fuente: Clarín