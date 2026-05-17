El PRO desafía al Gobierno: defiende una candidatura de Macri y rechaza que sea funcional al kirchnerismo

Desde que el 24 de octubre de 2023 el PRO y La Libertad Avanza cerraron el denominado "pacto de Acassuso" que derivó en el triunfo de Javier Milei en el balotaje, la relación entre ambos espacios , y sus integrantes centrales, fue ganando o perdiendo forma de acuerdo al momento y a la coyuntura política.

Después de un primer año de sintonía fina, la proximidad de la campaña electoral hizo que en 2025 las diferencias se hicieran manifiestas, sobre todo en la previa a la elección porteña en la que, hace un año exacto, los libertarios se impusieron con Manuel Adorni de candidato a legislador y relegaron al macrismo a un inédito tercer puesto en el distrito que gobierna desde 2007.

El desgaste, sumado a la pirotecnia del mileísmo, hizo que el PRO retrocediera y se tuviera que alinear al Gobierno nuevamente en las elecciones nacionales de octubre, tanto en Ciudad como en Provincia. Pero terminado ese capítulo electoral, la distancia volvió a hacerse evidente y el diálogo entre Milei y Macri se cortó un 31 de octubre en el que el Presidente interrumpió una reunión en Olivos para echar a Guillermo Francos de la jefatura de Gabinete.

Desde ese desplante, Macri ha decidido marcar cada vez más distancia con un gobierno al que cuestiona por sus malos modales. A la vez, coquetea con una posible candidatura en la presidencial del año que viene. Ahí habilitó el último detonante: Martín Menem definió ese intento como "un favor al kirchnerismo" y Jorge Macri salió en defensa de su primo .

Los movimientos de Mauricio Macri responden a una búsqueda de centralidad del ex presidente, que por decisión propia y por la propia dinámica de la política, había perdido en el último tiempo.

En el PRO sienten que el descontento de un sector de la sociedad con el Gobierno no se va a trasladar de manera directa hacia el kirchnerismo y que les abre una oportunidad electoral atractiva para 2027, no tan diferente a la tercera vía que empezó siendo Milei en la previa a 2023.

Dirigentes del PRO como María Eugenia Vidal, ladera central de Macri, creen que en el camino de la reconstrucción política de un partido que gobernó Nación, Ciudad y Provincia en simultáneo durante cuatro años, hay que animarse a ser un espacio que compita, desde el lugar que toque.

Por eso, aunque no hablen de números en público, en el PRO no le tienen miedo a la idea de ser un espacio de diez o quince puntos que, con una candidatura fuerte como la de Macri, pueda ser competitivo en la presidencial próxima y, además, logre ampliar la base de diputados y senadores que se le resintió el año pasado.

Una vez por mes, al menos, Mauricio Macri viene diferenciándose del Gobierno con discursos críticos en distintos actos partidarios que encabezó.

Lo hizo en marzo en el relanzamiento de Parque Norte, repitió en abril en la cena de la Fundación Pensar y en un viaje a Chaco y Corrientes, y lo profundizó en mayo, con su reciente discurso en Olivos . Un comunicado reciente del PRO , además, fue rotundo para marcar aún más esas diferencias.

Son apenas indicios de un desmarque de Milei que es claro, pero que por ahora no lo quiere confirmar él mismo como un desafío electoral a quien, con altibajos en la relación, viene siendo aliado.

No es casual que Jorge Macri haya sido quien salió en defensa de una posible candidatura de su primo . Cerca del ex presidente le valoraban al jefe de Gobierno ese respaldo. "Fue bastante clarito lo que dijo Jorge", decían, dejando a entender que si él había hablado no hacía falta que se expresara Mauricio.

La Ciudad es, para el PRO, una batalla igual o más importante que la nacional . Perderla, después de dos décadas gobernándola, sería un golpe político durísimo, imposible de masticar.

Con Patricia Bullrich, incluso en crisis con los libertarios, dando señales y mostrando su intención por competir en territorio porteño, en el macrismo vienen acelerando la gestión local y apuntalando una reelección del actual jefe de Gobierno. Sostener ese bastión será el primer objetivo. Y si para hacerlo hay que romper una relación que viene golpeada, nadie duda en pasar a la acción.

Fuente: Clarín