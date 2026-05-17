“Harta” del caso Adorni, Bullrich teme que ponga en riesgo la reelección de Milei y pide un acuerdo con el PRO

“Estoy harta, rota las pelotas de este pibe ”. Quienes frecuentaron a Patricia Bullrich en los últimos días advierten que la bronca no se le pasa y que la falta de explicaciones de Manuel Adorni y su demora en la presentación de la declaración jurada sólo confirman su presunción de que “le mintió” a Javier Milei cuando le dijo que los papeles ya estaban listos para ser presentados ante la Justicia. La senadora está conforme con haber planteado su postura y ser la única de la mesa política que se animó a hablar de un tema que, por tratarse de alguien muy cercano a Karina Milei , la mayoría esquiva a pesar del daño que le genera desde hace dos meses al Gobierno. Pero sigue en alerta porque entiende que el problema ya dejó de ser del jefe de Gabinete para ser de identidad del oficialismo y hasta poner en riesgo la reelección de Mile i.

El malestar no la empuja a Bullrich a pensar en romper, como intentó maliciosamente instalar un karinista puro, y ante los propios dejó en claro que no analiza construir una candidatura por fuera de La Libertad Avanza . Pero sí deja saber que no la entusiasma tanto la idea de ser jefa de Gobierno y aclara que hará todo lo posible para que el Gobierno reaccione y no descarta nada: “Tenemos que estar preparados para cualquier escenario”, repiten desde su espacio, donde también hacen ruido algunas batallas que cuestionaron durante años del kirchnerismo, como el ataque a los periodistas.

“Adorni le dijo algo al Presidente que no era verdad y esto nos impacta mucho. Su carrera política ya está terminada pero el problema es que del caso se enteró el país entero y eso desdibuja todo lo que está haciendo el Gobierno”, reprochan.

Según pudo saber Clarín , al igual que Mauricio Macri, en las últimas semanas Bullrich también escuchó la preocupación de dirigentes políticos, empresarios y referentes del denominado “Círculo Rojo” por la incapacidad libertaria de resolver el tema Adorni y salir del barro en el que quedó inmerso. Cuentan que hay un razonamiento en particular que le genera incomodidad por su compromiso con Milei y porque “no tiene pensado irse, aunque no esté de acuerdo y ella ya lo hubiera corrido”: “Son varios los que le dicen ‘Patricia vos sos la única que queda de pie ’. Por un lado está bueno porque habla de su coherencia y por otro lado es que ya nos ven perdedores a todos. Que se dude de la reelección de Milei es un problema para todos”, razona un armador.

La caída en la imagen de Milei inquieta a Bullrich. Por eso, aunque empezó a caminar la Ciudad y tiene prevista una foto semanal con la presidenta de La Libertad Avanza porteña, Pilar Ramírez , entiende que es muy probable que esa candidatura sea parte de una negociación con el PRO para no dividir el voto antikirchnerista a nivel nacional. “La prioridad de Patricia es la reelección de Milei pero el impacto de lo de Adorni es tan grande que ni siquiera resignando eso está garantizado”, dice uno de sus funcionarios más leales.

No sorprende entonces que, tras el cruce con Jorge Macri por la red de subtes , se supo que la senadora y el alcalde porteño habían vuelto a hablar. Desde sus entornos, ante la consulta de Clarín , no negaron que hubo un diálogo telefónico pero lo enmarcaron en una felicitación por la flamante paternidad del jefe de Gobierno y temas puntuales de seguridad. Hay una versión tan potente como audaz, pero desmentida por ambos, que da cuenta de un encuentro en forma personal en el que se habría acordado no tensar el vínculo con golpes bajos. “No entrar en la lógica karinista”, resumió un interlocutor al tanto de esa charla. Algo de eso se palpó en la respuesta solemne que Macri le dedicó al reclamo en redes de su ex aliada por la construcción de subtes.

En el PRO muchos no entendían tanta cordialidad y alguno hasta tuvo que borrar un tuit que tenía escrito contra Bullrich por pedir obras desde una administración que durante dos años no arrancó ni una a nivel nacional. “No ataquemos a Patricia”, se pidió en la última reunión de organización . En offside ya había quedado el diputado Fernando de Andreis, mano derecha de Mauricio Macri, el domingo anterior, cuando se difundió una entrevista que había grabado antes de ese llamado, en la que destrozaba a la senadora.

El acercamiento con el PRO es un paso que Bullrich considera “inevitable” para La Libertad Avanza. Sostiene que al final del camino el kirchnerismo va a ir unido y que no pueden darse el lujo de dividir el voto “republicano” por disputar un distrito.

Bullrich hace equilibrio entre esa convicción y la presión que ejerce Karina Milei para jugar a fondo contra la Ciudad. En rigor, en su tropa creen que el aval de la hermanísima para que compita, tras el traspié del jefe de Gabinete, no es más que un síntoma de su desconfianza y el temor de que quiera ir por la Presidencia: “Eso es una locura, sólo podría darse si Milei no quiere ir por su reelección”.

Más allá de la situación judicial de Adorni, la apuesta de la Casa Rosada para 2027 se centra en la economía. Cerca de Bullrich explican que es un error una cruzada a todo o nada (“¿Por qué va a andar bien la economía si se pone en duda la continuidad del proyecto político?”, se preguntan) y que es necesario recuperar la bandera de la lucha contra la corrupción, al menos para un balotaje contra el kirchnerismo.

Remarcan que un eventual llamado a indagatoria contra el jefe de Gabinete , que desde Comodoro Py dan por posible en las próximas semanas, pondría al Gobierno ante la última oportunidad de actuar distinto que los K: “Es surrealista imaginarse un balotaje con (Axel) Kicillof acusándonos a nosotros de encubrir chorros”.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín