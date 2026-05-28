El presidente del CARI estará al frente de la red de centros de pensamiento de América y Europa

El presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), Francisco de Santibañes , fue designado titular de CEPAS, la red que nuclea a algunos de los principales centros de pensamiento de América y Europa, en una decisión que además convertirá a Buenos Aires en sede de la conferencia anual de la entidad en mayo de 2027.

La designación de de Santibañes posiciona a la capital argentina como anfitriona del principal encuentro anual de la red, donde se debatirán los desafíos hemisféricos y las transformaciones del escenario internacional, en un contexto marcado por la creciente competencia geopolítica y la fragmentación global.

“En un escenario internacional cada vez más competitivo y fragmentado, es fundamental que el Consejo fortalezca los vínculos entre América Latina y los principales espacios de reflexión estratégica del mundo”, sostuvo de Santibañes tras participar del encuentro anual de CEPAS realizado en Río de Janeiro.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el titular del CARI también participó en Washington D.C. de la reunión anual del Council of Councils, organizada por el Council on Foreign Relations (CFR), uno de los foros más influyentes en materia de política exterior y asuntos estratégicos. Allí integró el panel de cierre dedicado al reordenamiento del sistema internacional.

“El rol que queremos seguir cumpliendo es estar presentes en los debates que definen la agenda global”, afirmó durante su exposición.

CEPAS reúne actualmente a ocho instituciones académicas y de análisis estratégico de América y Europa: el Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), el Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI), el Atlantic Council, el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (CLAPES UC), Fedesarrollo, el Real Instituto Elcano, México Evalúa y el Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).

El CARI es una institución privada, apartidaria y sin fines de lucro dedicada al estudio, análisis y difusión de temas vinculados con la política exterior, las relaciones internacionales y la inserción de la Argentina en el mundo.

Fuente: Clarín