Pidieron interpelar Lucas Ghi por el caso de la funcionaria de Morón que tenía medio kilo de cocaína en su casa

En medio del escándalo por la funcionaria de Morón a la que le encontraron medio kilo de cocaína en su casa, el Concejo Deliberante de ese municipio del oeste bonaerense pidió la interpelación del intendente Lucas Ghi. El jefe comunal, o el funcionario que él designe, tendrá cinco días para dar explicaciones por la situación de Luna Suyai Ortigoza , que sigue siendo buscada por la Justicia.

El pedido del cuerpo deliberativo ocurre dos días despues de que se conociera la historia de Ortigoza, ex directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género municipal que logró escapar.

Tras las primeras repercusiones, Ghi apartó a la funcionaria en el marco de la causa "por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego".

Fuente: Clarín