Los arquitectos no dan crédito: la tendencia que reemplaza a las alacenas de la cocina en 2026

Las puertas en la cocina son uno de los elementos más comunes: desde alacenas o bajo mesadas , parecen útiles para guardar víveres o elementos de limpieza pero la realidad es que se convierten en un problema cuando el objeto que se necesita está al fondo.

Ante este problema, hay una solución práctica y elegante que es tendencia en 2026 . Lo cierto es que las puertas en la cocina ya no se usan y están siendo reemplazadas por cajones, cajones interiores y bandejas extraíbles.

Pau Blanch , experto en cocinas, explica: “ Ganar orden en una cocina no va solo de limpiar o apilar bien. Va de pensar cómo usas el espacio ”. Por ese motivo, el hecho de guardar todos los elementos tras una puerta no quiere decir precisamente que esté ordenado.

En un video que publicó en su cuenta de Instagram “tucocinaconpau” , donde acumula casi 50 mil seguidores, brinda 3 tips para terminar con este problema. “ Yo mismo me cansé de tener que sacar mil cosas para llegar a lo que necesito. Así que probé distintas soluciones hasta encontrar lo que realmente funciona ”, admitió allí.

“De la cintura para abajo, todo cajones” , es el primer consejo de Blanch . “Los cajones permiten tener muebles cómodos en toda la cocina . Todo a la vista, cómodo y sin dramas”, explica. La razón es simple: los cajones permiten aprovechar mejor la profundidad del mobiliario y ofrecen una visión completa de todo lo que hay guardado.

A diferencia de los estantes tradicionales, que obligan a agacharse, revolver o sacar varias cosas para llegar a lo que quedó al fondo, los cajones hacen que cada elemento quede visible y al alcance de la mano.

Esta solución sirve tanto para cocinas grandes como chicas, porque mejora la accesibilidad y ayuda a que cada objeto tenga un lugar definido. Sin embargo, las puertas por encima de la cintura siguen en utilización, pero existen dos formas de hacer más simple su uso y a la vez evitar la acumulación que señala.

La primera solución son los cajones interiores , una alternativa que combina orden, comodidad y estética. En algunos diseños modernos se busca que los frentes de los muebles mantengan una línea visual limpia y uniforme. Para lograrlo, se pueden esconder cajones dentro de una puerta lisa.

Desde afuera, el mueble parece un armario tradicional, pero al abrirlo aparecen cajones internos que permiten organizar mejor los objetos. “Hay veces que por diseño nos interesa mantener la misma línea que otro mueble. Entonces podemos esconder los cajones en el interior”, recomienda el experto.

La última propuesta está pensada para resolver un problema común: la acumulación de pequeños electrodomésticos sobre la mesada. Para evitar que tostadoras, cafeteras u otros aparatos ocupen espacio y generen desorden visual, Blanch recomienda usar estantes extraíbles .

Estos funcionan como bandejas deslizantes que se pueden sacar hacia afuera para acceder fácilmente a lo que contienen. De esta manera, no hace falta meter el brazo hasta el fondo de un mueble ni mover cables y utensilios cada vez que se necesita usar algo. Como señala el experto, hay que tener en cuenta que pueden estar siempre conectados en el interior.

En concreto, el cambio no pasa únicamente por sumar muebles nuevos, sino por repensar la manera en la que se organiza cada sector. Una cocina puede verse prolija a simple vista, pero si obliga a mover media alacena para encontrar algo, termina siendo poco práctica en el uso diario.

Por eso, las nuevas tendencias apuntan a diseños más inteligentes, donde cada elemento tenga una función concreta. La clave está en que el espacio acompañe la rutina, reduzca esfuerzos innecesarios y permita cocinar, limpiar o guardar sin perder tiempo.

Fuente: TN