El momento en el que un avión atropella y mata a una persona mientras despegaba en el aeropuerto de Denver

COLORADO.- Nuevas imágenes muestran el momento en que un avión de Frontier Airlines atropelló a una persona que había ingresado ilegalmente a una pista del Aeropuerto Internacional de Denver , en Colorado, durante una maniobra de despegue. El registro, captado por una cámara de vigilancia y difundido por CNN , permite observar cómo el peatón cruza el área operativa segundos antes de ser embestido por la aeronave.

Según informaron las autoridades aeroportuarias, la víctima murió luego de saltar una valla perimetral y atravesar una de las pistas el viernes por la noche . El hombre, cuya identidad no fue revelada, no sería empleado del aeropuerto. El avión involucrado fue el vuelo 4345 de Frontier Airlines, un Airbus A321 que partía desde Denver con destino a Los Ángeles y transportaba a 224 pasajeros y siete tripulantes.

La aeronave inició el despegue cerca de las 23.19 (hora local), al mismo tiempo que el individuo ingresó a la pista 17L. El piloto dijo al controlador de tráfico aéreo que tenían 231 personas a bordo y que “un individuo estaba cruzando la pista” . El controlador de tráfico aéreo respondió que estaban “remolcando los camiones”.

Dos minutos después, el sujeto en cuestión fue embestido por la aeronave. Según la aerolínea, el Airbus A321, con 224 pasajeros y siete tripulantes, chocó contra la persona y, segundos después, se registró humo dentro de la cabina. Ante ello, los pilotos decidieron abortar la maniobra de despegue .

En videos captados por los pasajeros se observa el momento en el que se siente una vibración en el avión y comienzan a verse destellos de llamas a través de la ventana . Luego se escuchó el sonido de una explosión y varias personas a bordo comenzaron a gritar. “Vamos a detenernos en la pista. Acabamos de chocar con alguien. Tenemos un incendio en el motor”, dijo el piloto a la torre de control.

Los pasajeros fueron evacuados mediante los toboganes de emergencia en medio de la oscuridad de la noche. Al menos 12 personas resultaron heridas y cinco de ellas fueron trasladadas a hospitales locales .

Otras grabaciones registraron el instante que las azafatas indicaban a las personas a bordo cómo descender por el tobogán. La mayoría tomó sus pertenencias. Con sus mochilas puestas, se deslizaron hasta llegar a tierra. Las filmaciones son prueba además de daños en las aspas del motor y parte de la carcasa interna .

Horas después del incidente, desde la aerolínea compartieron un comunicado. “La aeronave aparentemente golpeó a un peatón en la pista durante el despegue. Se reportó humo en la cabina y los pilotos abortaron el despegue . Estamos profundamente entristecidos por este hecho”, señalaron.

El aeropuerto cerró temporalmente la pista 17L y confirmó que la Administración Federal de Aviación (FAA) abrió una investigación sobre el episodio . La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) también interviene.

El domingo, como consecuencia de una inspección posterior, lograron determinar que la valla perimetral que saltó la víctima no presentaba daños de ningún tipo. De todos modos, las autoridades anunciaron que revisarán el programa de seguridad y analizarán cómo el peatón logró acceder al área restringida.

Con información de Associated Press y AFP

Fuente: La Nación