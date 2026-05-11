El momento de la explosión en un departamento en Santa Cruz que dejó tres muertos y cinco heridos

Una cámara muestra una escena que dura 26 segundos y que es solo el comienzo de la tragedia que sacudió a la provincia de Santa Cruz . El reloj marca las 21.41 del domingo cuando desde el patio de una casa se distingue una ráfaga de luz en el cielo.

Lo que sigue es el sonido de una explosión violenta , el humo y la voz de una persona que le pregunta a otra si está bien. Segundos después, en medio de gritos, dos personas corren entre el polvo que hace difusa la imagen.

Este es uno de los videos que circula tras el incendio ocurrido en un complejo de departamentos del barrio San Antonio de Padua, en la localidad de Perito Moreno , Santa Cruz.

El lunes, las autoridades provinciales confirmaron que hay tres muertos : un bebé de dos meses y dos adultos. Además, hay otros cinco heridos en estado crítico.

Según pudo reconstruir Clarín , la explosión -ocurrida a las 21.41- fue de tal magnitud que el fuego no solo dañó las estructuras del edificio de cuatro departamentos en donde se originó, sino que los destrozos se extendieron a los edificios vecinos, incluyendo algunos ubicados en otras cuadras.

A esa hora llegó la Policía junto a los Bomberos y las ambulancias. El cuerpo de Bomberos trabajó para atacar el incendio , pero el enfriamiento de los materiales y la remoción de escombros para la extracción de las víctimas llevó horas. Hubo vecinos que intentaron ayudar y que también tuvieron que ser atendidos.

En diálogo con Clarín Soledad Boggio, ministra Secretaria General de la Gobernación de Santa Cruz, relató que durante la madrugada se extrajo el cuerpo de un hombre adulto. Recién a las nueve de la mañana se pudieron rescatar los cuerpos de otros dos fallecidos: un segundo adulto y un bebé de dos meses.

Aunque en un principio la hipótesis principal apuntó a que el origen fue una fuga de gas , la ministra explicó que la investigación la está realizando la Justicia.

“En principio no hay conexión a red y esto es lo que están viendo: qué fue lo que originó tamaña explosión . La verdad es que fue muy importante, dañó todo el edificio . Ese edificio tenía cuatro departamentos y muchas casas linderas -no solo de la manzana lindera sino de hasta dos cuadras- con explosión de vidrios . Y también hay casas que han sufrido daños estructurales, por así decirlo”, destacó Boggio.

Aclaró que están trabajando desde anoche para poder explicar el origen, pero que “el edificio quedó en tan malas condiciones que las paredes cedieron mucho y ahora estaban previendo cómo demoler para poder empezar después con los peritajes internos”.

Clarín consultó con el personal de Bomberos que interviene en el edificio por la fuga de gas como posible origen del hecho, pero no recibió respuesta. Solo que se realizaron tareas durante la tarde del lunes sobre el mantenimiento de las paredes.

Según un parte oficial del Ministerio de Salud de Santa Cruz al que accedió Clarín en el Hospital Zonal de Caleta Olivia están siendo tratados cuatro niños.

En internación general hay dos chicos con quemaduras en diferentes áreas del cuerpo y un menor con politraumatismo ; además, un menor está en Unidad de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), con evolución estable.

En el hospital de Las Heras se encuentra un paciente en Unidad de Terapia Intensiva (UTI) con el 35% del cuerpo con quemaduras . Recibe asistencia mecánica respiratoria, evolución estable.

Los fallecidos, según el parte difundido por el Hospital Distrital Oscar Natale, son Franco Gómez (26), Jorge Valconte (30) y el bebé Gael Morales . Estos nombres trascendieron también en medios locales como La Opinión Austral , que también publicó la lista de ocho personas dadas de alta y el nombre de la mujer que tiene el 35% del cuerpo quemado: Daiana Estrada (38) .

Para ese diario también habló Florencia, la tía de Franco Gómez. Dijo que al momento de la explosión y posterior incendio el joven se encontraba mirando a River junto con su cuñado, que también murió.

Boggio confirmó a Clarín que los cuerpos de los fallecidos todavía no fueron entregados a sus familiares y que las autopsias se harán probablemente en Caleta Olivia.

Asimismo dijo que la gobernación se hizo cargo del traslado de los evacuados y de los familiares de fallecidos y heridos a una hostería en Perito Moreno, en donde reciben contención psicológica tras lo ocurrido. Entre ellos está la familia de Gómez, que viajan en la madrugada desde Salta hasta Comodoro Rivadavia en avión, y desde allí por tierra a la localidad santacruceña.

“Acá hay familiares de las víctimas que las estamos conteniendo con asistencia psicológica del hospital Perito Moreno y Desarrollo Social tanto de la provincia como de la municipalidad, porque hay criaturas. No tenemos gente que esté en una situación de vulnerabilidad”, agregó Boggio.

El Gobierno de la Provincia de Santa Cruz decretó tres días de duelo provincial a partir de este lunes 11 de mayo.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín