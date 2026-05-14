El duro relato del carnicero que duerme dentro de la cámara frigorífica para evitar robos: “No me queda otra”

Un carnicero tomó una drástica decisión para proteger su negocio . El hombre, de 40 años, contó que duerme dentro de una cámara frigorífica para evitar ser víctima de un robo.

El local se encuentra ubicado en la localidad de Tolosa, en La Plata, y es la única fuente ingresos de su familia, por lo que, según dijo, si llegaran a robarle las máquinas o la mercadería, perdería todo .

Juan, el comerciante, tomó la decisión de instalarse en el local después de varios intentos de robo que encendieron la alarma. Eso fue lo que lo llevó a transformar una cámara frigorífica en un dormitorio improvisado, donde pasa las noches.

“Todos vivimos inseguros en el barrio y cada uno busca resguardar lo suyo . Mi carnicería es mi vida, yo dependo de esto y en estos momentos hay que quedarse en el local. Si te vas, al día siguiente podés encontrar todo destrozado ”, lamentó, en diálogo con la radio local La Redonda .

El hombre contó que se puso de acuerdo con otro comerciante del barrio para turnarse y custodiar ellos mismos sus negocios: “ A mí me entraron tres veces y al comerciante de al lado como siete veces ya . Por eso ahora con él nos turnamos”.

“Los delincuentes saben cuando nosotros estamos adentro, porque al menor ruido se van. Pero, a la vez, estamos cansados de tener que hacer esto, pero no queda otra . En el último intento de robo, directamente salí a correrlos”, relató indignado.

“Te jugás la vida, pero yo vivo de mi negocio y si me roban, ¿cómo hago para cubrir mis gastos? A uno no le queda otra que defender lo suyo. Si te roban una vez lo soportás, pero cuando ya ocurre tres, cuatro o cinco veces, ni lo pensás, haces lo que sea por defenderte ”, concluyó.

Fuente: TN