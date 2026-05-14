Fue a buscar a su nieto al jardín, se desmayó mientras manejaba y atropelló a cinco personas en González Catán

Un hecho que pudo haber terminado en tragedia ocurrió en González Catán, cuando un hombre mayor se descompensó mientras manejaba y atropelló a cinco personas a la salida de un jardín de infantes.

Todo sucedió cerca de las 17, en pleno horario de salida de los nenes. Según reconstruyeron testigos, el hombre acababa de retirar a su nieto del jardín cuando se desmayó al volante y perdió el control de su camioneta utilitaria.

En su recorrido, primero chocó contra un auto estacionado y después con una camioneta que logró frenar la marcha. El segundo impacto evitó una tragedia mayor : de no haber sido así, el vehículo podría haberse subido a la vereda e incrustado contra la escuela.

Constanza, una de las madres que estaba en el lugar, contó que ya había retirado a su hijo y se encontraba dentro de su auto cuando ocurrió el choque. “Me había quedado arriba del auto con mi bebé. En un momento siento que me golpean de trompa y veo la camioneta de este señor”, relató en diálogo con TN .

“ La camioneta seguía avanzando fuera de control . El hombre estaba desmayado sobre el volante”, agregó. Al advertir la situación, Constanza hizo marcha atrás para apartarse.

Entre las víctimas hubo una madre y su hija, que sufrieron lesiones y debieron ser internadas. La testigo destacó que tanto la comunidad educativa como los vecinos actuaron de inmediato para asistir a los heridos y ayudar durante la situación.

Minutos después, lograron sacar al conductor de la camioneta . Según contó Constanza, el hombre recuperó el conocimiento ya acostado sobre el piso y lo primero que preguntó fue por su esposa y su nieto.

La policía, las ambulancias y los servicios de emergencia llegaron rápidamente al lugar. “ Fue muy feo. Esto podría haber sido una tragedia ”, afirmó la mujer.

Fuente: TN