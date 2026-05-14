El distribuidor global de CAT apuesta fuerte a la Argentina y proyecta US$600 millones de inversión

El británico Kevin Parkes visitó a principios de mes San Juan por segunda vez en menos de un año. El presidente y CEO de Finning International, el distribuidor oficial y exclusivo de Caterpillar (CAT) , la empresa líder en venta de máquinas y los motores, no vino solo: trajo a su esposa. La elección no es menor para quien lidera desde Canadá una compañía con ingresos de US$10.000 millones anuales.

“Estoy muy emocionado por la Argentina y por este nuevo camino que está tomando el país. Hay que tener paciencia y perseverancia, y educar a la gente de que hay una situación mejor en el futuro . Los jóvenes de hoy hoy no tienen paciencia”, dijo Parkes, en diálogo con LA NACION.

El entusiasmo deL máximo ejecutivo global tiene una explicación concreta: el país es hoy, dentro de su mapa de operaciones, el mercado de mayor crecimiento por lejos .

“Mucha gente me pregunta sobre la minería alrededor del mundo y yo les digo que la Argentina es la oportunidad que más nos genera expectativas” , dijo Parkes durante su visita a la provincia cuyana, epicentro del boom minero local. La compañía no trabaja con otras marcas: vende y distribuye únicamente equipos CAT , desde topadoras hasta motores para generación eléctrica.

La compañía factura actualmente US$400 millones anuales en la Argentina —alrededor del 20% del tercio que Sudamérica representa en su negocio global— y tiene como meta duplicar ese número aproximadamente cada dos o tres años durante los próximos cinco o seis. Para sostener ese ritmo, la compañía proyecta invertir unos US$600 millones en el país a lo largo de ese período : US$200 millones en la primera etapa, para pasar de US$400 a US$800 millones de revenue , y otros US$400 millones para llegar a los US$1600 millones.

“Lo que estamos invirtiendo en la Argentina no lo hemos invertido nunca antes. Llega a ser en el acumulado cientos de millones de dólares”, precisó Parkes. La inversión combina infraestructura, inventario adelantado —para hacer frente a las largas listas de entrega que caracterizan al mercado global de equipos pesados— y la configuración de una flota de alquiler capaz de responder a la escala que se viene .

Los tres verticales de negocio de Finning en el país ilustran el peso del sector extractivo en la economía argentina. En minería , más del 70% de los equipos involucrados en la actividad son Caterpillar. En petróleo y gas, el 95% de los motores de perforadoras en Vaca Muerta también lo son . Y en construcción, más de 15.000 equipos CAT operan a lo largo del territorio nacional.

En los últimos dos o tres años, el mayor crecimiento de Finning en el país vino de Vaca Muerta. Pero Parkes anticipa que la minería replicará ese mismo comportamiento en el corto plazo , y San Juan es el laboratorio donde esa proyección cobra forma. Cuando menciona a la Argentina en conversaciones globales sobre minería, dice que aparece “sistemáticamente”. Es el motivo de sus viajes recurrentes al país —ya lleva cinco o seis desde que asumió como CEO en noviembre de 2022— y, en particular, de su insistencia en San Juan.

“No ha habido una sola conversación de venta de maquinaria” , describió sobre sus reuniones con autoridades y empresas en la provincia. “Toda la conversación giró en torno al desarrollo de buenos empleos , cuáles son las condiciones adecuadas para la gente y cómo eso impacta positivamente en las comunidades.”

La ciudad capital tiene hoy alrededor de 180.000 habitantes, pero Parkes espera que la expansión minera cambie ese mapa demográfico. Lo compara con lo que ocurrió en estados industrializados de Estados Unidos, adonde la gente migró desde centros más poblados en busca de mejores salarios y menor costo de vida. “Esa necesidad va a suceder en la Argentina también”, sostuvo.

Finning emplea en el país algo más de 600 personas, la mitad de ellas técnicos mecánicos. El crecimiento proyectado exige escalar esa dotación de manera alineada con el aumento de revenue , lo que el propio Parkes reconoce como uno de los mayores desafíos: conseguir mano de obra calificada en las provincias donde la actividad crece más rápido.

La compañía mantuvo su base de capacidades técnicas en el área de Veladero incluso durante los años más complejos de la administración anterior , cuando importar equipos requería meses de trámites y el capital invertido en inventario quedaba inmovilizado. “Fue un momento complicado. Solo invertíamos lo que sabíamos 100% que se necesitaba, no para crecer, sino para sobrevivir ”, recordó.

Esa disciplina le permite hoy partir de una base sólida. “Vamos a invertir en la Argentina. Lo haremos de manera racional, consistente, paso a paso. No creemos en acelerar inversiones y después crear una burbuja que se revienta” , advirtió Parkes. La quinta o sexta visita al país en relativamente poco tiempo —y la segunda a San Juan en menos de un año, con su esposa incluida— sugiere que esa convicción no es retórica.

Fuente: La Nación