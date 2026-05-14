“No tiene nada despampanante la casa” y otras frases del contratista de Manuel Adorni

Durante una entrevista radial, Matías Tabar relató detalles sobre la remodelación de la casa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni en el country Indio Cuá. El contratista confirmó que la obra incluyó importantes tareas de infraestructura y decoración, lo que alcanzó un costo final muy superior al presupuesto inicial. Tabar admitió ante la justicia que gran parte de las transacciones se realizaron en efectivo y sin facturación , una práctica que describe como habitual en el sector de la construcción.

En diálogo con Nelson Castro en Radio Rivadavia, Tabar defendió la calidad de su trabajo y su relación personal con el funcionario.

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Fuente: La Nación