Detuvieron a una mujer que estaría involucrada en las extorsiones y el secuestro de Alicia Godoy en Rosario

Luego de que Alicia Isabel Godoy , la mujer de 30 años que había sido secuestrada en su casa de Rosario , fuera hallada en buen estado de salud, este sábado se confirmó la detención de Noelia F. , otra mujer sobre quien pesaba un pedido de captura y estaba señalada por presuntas extorsiones en el contexto de una deuda vinculada a consumos problemáticos.

Después de que las primeras líneas de la investigación apuntaran a que la desaparición de Godoy estaría relacionada con una deuda por consumo de estupefacientes , las autoridades señalaron que tanto la víctima como su familia habrían sufrido amenazas y extorsiones atribuidas a integrantes de “La Banda de la Pelada” , una organización que opera en Villa Flamarion .

A partir de esta hipótesis, Noelia F. fue detenida este fin de semana en la calle Florida al 200. En el procedimiento, la policía localizó una bolsa de tela con material que, según la información policial, parecería ser un tipo de estupefaciente.

De acuerdo con la información publicada por Rosario3 , la fiscal Paula Barros planteó que un grupo de seis personas habría actuado de manera coordinada para privar de la libertad a Godoy y exigir dinero a su entorno. Bajo esta modalidad, habrían pretendido saldar una presunta deuda por drogas.

De esta manera, determinaron que el 4 de abril la víctima fue retirada por la fuerza de su domicilio en Flammarion al 4900 y trasladada a otra vivienda ubicada en Vuelta de Obligado al 4900, donde permaneció retenida. En línea con esto, la privación de la libertad habría tenido como objetivo principal la exigencia de un pago para saldar la deuda.

El caso se dio a conocer cuando sus familiares perdieron todo tipo de contacto con ella. No obstante, tras concretarse el secuestro, personas del entorno de los acusados se presentaron en la casa de la familia de Godoy para comunicarles que tenían que pagar 150 mil pesos para que le hicieran daño.

A raíz de esto, entregaron una bicicleta Venzo rodado 29 y transfirieron un total de 50 mil pesos. Estas fueron realizadas en dos operaciones distintas, una por 10 mil pesos y la segunda por 40 mil, al día siguiente de la sustracción de la mujer.

De la misma forma, las autoridades confirmaron que las transacciones fueron depositadas en cuentas diferentes. Según confirmaron, una de ellas estaba a nombre de María Belén Salinas, mientras que la segunda fue atribuida a una mujer llamada Ana Laura Salinas.

A raíz de esto, la fiscal Barros ordenó la detención e imputación de cinco personas vinculadas al grupo extorsivo. Estos fueron identificados como María Belén “La Pelada” Salinas, Ludmila Gisel Leiva, Kevin Josué Torres Cabrera, Gastón Laureano D’Agostino y Ana Laura Salinas.

La detención masiva se dio el pasado 30 de abril, luego de que las autoridades realizaran un total de 15 allanamientos. Asimismo, indicaron que el operativo estuvo a cargo del personal de la Brigada de Paraderos de la Policía de Investigaciones (PDI).

Según estableció la fiscal, María Belén Salinas fue quien coordinaba la venta de estupefacientes y Noelia Fernández la encargada de conseguir las sustancias. Mientras que en el caso de Gastón D’Agostino, Ana Laura Salinas y Agustina Aguirre tenían como rol el de vendedor en búnkeres situados en las inmediaciones de Flammarion al 4900.

Después de una audiencia presidida por la jueza Luciana Vallarella, se rechazó la calificación por secuestro extorsivo y la causa fue recalificada a extorsión. Asimismo, dejó en libertad Ludmila Leiva y Kevin Torres Cabrera, tras rechazar las acusaciones en su contra. No obstante, dispuso la prisión efectiva por cuatro meses para Ana Laura Salinas, María Belén Salinas y Gastón D’Agostino.

Finalmente, el jueves pasado se confirmó la reaparición de Godoy, cuando la propia víctima se presentó en la estación policial sudoeste. Desde allí, se notificó de inmediato a la fiscal que dirige la causa. Tras su localización, la mujer fue sometida a estudios médicos y entrevistas con un equipo interdisciplinario para evaluar su estado físico y emocional.

Fuente: Infobae