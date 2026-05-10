La Justicia de Salta aplicó el Nuevo Código Procesal y condenó a un joven por violencia de género en 24 horas

En la provincia de Salta , un joven de 25 años recibió una condena de seis meses de prisión efectiva por violencia de género a su expareja, tan solo 24 horas después de la denuncia presentada en su contra. El caso se resolvió bajo el nuevo Código Procesal Penal de Salta (Ley 8520), que establece procedimientos más ágiles para la tramitación de causas penales.

La investigación estableció que lo hechos ocurrieron el 7 de mayo en una residencia de Villa Soledad, donde vivia la mujer. Allí, el acusado inició una discusión relacionada con su hijo menor y en medio de la pelea, el hombre agredió físicamente a su expareja y a la madre de ella. Además, durante el conflicto, lanzó amenazas de muerte en dos oportunidades y ocasionó daños en la puerta de la vivienda.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el proceso fue encabezado por el fiscal penal de Violencia Familiar y de Género 2, Federico Gabriel Portal , quien formalizó la acusación contra el imputado tras los hechos ocurridos en la ciudad de Salta. La condena se definió en el marco de un juicio abreviado , acuerdo que fue homologado por la jueza Gabriela Romero Nayar.

Durante la audiencia, fue imputado por: lesiones leves agravadas por el género en perjuicio de la madre de su expareja, además de dos hechos de lesiones leves agravadas por la relación de pareja y por mediar violencia de género , dos hechos deamenazas y daños. La Fiscalía encuadró los hechos en concurso real y fundamentó la acusación en las denuncias de las víctimas, informes policiales y certificados médico-legales incorporados a la causa.

El acusado admitió su responsabilidad ante la jueza y aceptó los cargos por los dos episodios de amenazas y daños materiales. De esa manera, asistido por la Defensoría Oficial Penal 8, renunció junto con su defensa y el fiscal al derecho de apelar la sentencia.

El fallo judicial dispuso el traslado del joven a la Unidad Carcelaria 1 y recomendó que reciba tratamiento para adicciones y asistencia psicológica específica para el control de impulsos violentos. Además, la jueza ordenó notificar a las víctimas sobre la resolución y remitir las actuaciones pertinentes para el cómputo de la pena y los trámites administrativos correspondientes.

La sentencia declaró reincidente al acusado por segunda vez , lo que fue considerado en la determinación de la condena. El Ministerio Público Fiscal destacó que el uso del juicio abreviado, permitido por el nuevo Código Procesal Penal, facilitó la resolución del caso en menos de 24 horas desde la denuncia.

El Código Procesal Penal de Salta , Ley 8520, entró en vigencia el 4 de mayo de 2026 , con el objetivo de modernizar el sistema de administración de justicia penal en la provincia. Entre sus principales innovaciones, se encuentra la agilización de procesos para causas de violencia de género, la implementación de audiencias rápidas y la promoción de acuerdos abreviados cuando el imputado reconoce los hechos. El nuevo marco normativo también contempla medidas de protección inmediatas para las víctimas y mecanismos de seguimiento posterior a la sentencia.

El caso fue tomado como referencia por organizaciones que trabajan en la protección de víctimas de violencia de género en Salta, que resaltaron el impacto del nuevo Código Procesal Penal en la respuesta inmediata ante denuncias . La Fiscalía continuará supervisando el cumplimiento de las medidas impuestas y el avance de los tratamientos recomendados.

La causa se mantendrá bajo seguimiento judicial mientras se efectúan los trámites administrativos y se garantiza la protección de las víctimas. El Ministerio Público Fiscal reafirmó su compromiso con la aplicación efectiva del nuevo marco legal, que busca fortalecer la prevención y sanción de la violencia de género en la provincia.

Fuente: Infobae