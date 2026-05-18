Detuvieron otra vez al adolescente que con 15 años asesinó a un playero en Rosario: estaba armado

La Policía de Santa Fe detuvo el último domingo a tres jóvenes —dos de 17 años y uno de 20— acusados de portación ilegítima de armas . Pero lo que generó especial conmoción en Rosario fue que uno de los aprehendidos es el mismo adolescente que, con apenas 15 años , asesinó al playero Bruno Bussanich en marzo de 2024 , en uno de los crímenes que marcaron la ola de narcoterrorismo en la ciudad. Ahora, la Justicia ordenó su prisión preventiva por 60 días.

El 9 de marzo de 2024, Bussanich , de 25 años, fue asesinado mientras trabajaba en una empresa surtidora de combustible de la zona oeste de Rosario . Su crimen quedó grabado en las cámaras de seguridad de la estación. Después de varios días de intensa búsqueda, los investigadores dieron con el autor material del homicidio: se trataba de un menor de edad.

Ese mismo joven —identificado como Darían Maximiliano G.— volvió a quedar involucrado en una causa penal luego de ser detenido el domingo por la madrugada en un operativo realizado en inmediaciones de Colastiné y Bloomberg. Según pudo saber este diario, alrededor de las 5.30 agentes policiales acudieron a la zona tras denuncias por detonaciones de arma de fuego y allí interceptaron a tres sospechosos.

Junto a Darían G. fueron demorados Laureano R., de 20 años, y otro adolescente identificado como Sergio Leonel, también de 17. Durante la requisa, la policía secuestró una pistola Bersa calibre .380 con un cargador y ocho cartuchos colocados.

Fuentes consultadas por LA NACION indicaron que este lunes los dos menores fueron imputados por el delito de portación de arma de fuego de guerra en calidad de coautores. La jueza María Dolores Aguirre Guarrochena dispuso la prisión preventiva para ambos hasta mediados de junio, medida que cumplirán en el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil. Interviene la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente.

En la investigación por el crimen de Bussanich, encabezada por los fiscales Adrián Spelta y Patricio Saldutti , se determinó que el homicidio con tres disparos en una estación de servicio Puma ubicada en Mendoza al 7600 había sido ordenado desde la cárcel de Coronda por un preso que se comunicaba mediante videollamadas con personas fuera del penal y con el adolescente que ejecutó el ataque. Un testigo de identidad reservada permitió reconstruir la maniobra.

Como al momento del asesinato tenía 15 años, Darían G. era inimputable según la legislación penal juvenil vigente . En ese contexto, quedó a disposición de un juzgado de menores e ingresó a un programa de protección de testigos. El joven estaba sospechado de ser el autor material del crimen de dos taxistas ocurridos antes del homicidio del playero.

No es la primera vez que Darián vuelve a ser noticia desde entonces. Según pudo saber este diario, en noviembre del año pasado la Policía de Santa Fe lo encontró nuevamente en Rosario con dosis de cocaína entre sus pertenencias y volvió a ponerlo a disposición de la Justicia.

Fuente: La Nación