Detuvieron a dos motochorros que se robaron 150 paquetes de figuritas del Mundial

Tras una persecución en los barrios porteños de Recoleta y Belgrano , agente de la Policía de la Ciudad detuvieron a dos personas con un particular botín: 150 paquetes de figuritas oficiales de la FIFA World Cup 2026 que, en términos de dinero, representan alrededor de $300.000.

El episodio ocurrió este sábado luego de que agentes de la Policía Motorizada fueron advertidos sobre el accionar de dos hombres que robaron una mochila y huyeron en una moto sin patente.

Con los datos que les dieron los testigos del caso, los integrantes de la fuerza de seguridad comenzaron a seguir a los ladrones, a quienes detuvieron en el cruce de Pueyrredón y Berutti luego de perseguirlos durante varias cuadras.

En el trayecto de huida, uno de los dos sospechosos trató de escaparse corriendo y, en ese momento, tiró el bolso entre dos autos estacionados. Sin embargo, su objetivo fue frustrado porque a los pocos metros de iniciada la fuga lo alcanzaron y detuvieron .

De inmediato, los policías levantaron el objeto que el ladrón había tirado el suelo y cuando lo abrieron se encontraron con uno de los bienes más solicitados en estos días de fiebre mundialista . Además de los 150 paquetes con las figuritas del Mundial había dos celulares.

Según informaron después, los detenidos, de 31 y 32 años , tenían variados antecedentes. En su prontuario cuentan con “infracciones en eventos masivos hasta causas por tenencia de estupefacientes registradas este mismo año”.

En la misma jornada, las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano (CMU) permitieron el arresto de un tercer motochorro, también en la zona de Belgrano, que había roto la ventanilla de una camioneta en Pampa y Ramsay, se llevó una mochila y huyó en una moto de alta cilindrada hacia la autopista Lugones.

En un caso similar ocurrido en la previa del Mundial 2018 , aunque aquella vez fue tuvo mayores dimensiones, una banda de piratas del asfalto atacó la planta de Editora de Figuritas, ubicada en Mariano Moreno 4327, en el partido de Vicente López.

Según fuentes policiales, el encargado de la fábrica estaba con dos compañeros de tareas cuando los agresores los amenazaron con un arma.

En cuestión de minutos, contó Clarín en aquel entonces , los ladrones metieron un Ford 400 y obligaron a uno de los empleados a manipular un vehículo pequeño de carga para poner un palet con 638 cajas de figuritas del Mundial de Rusia 2018 arriba del camión. Inmediatamente, se fueron del lugar sin dejar ningún rastro.

Fuente: Clarín