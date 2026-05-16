Desvalijaron la casa de Del Potro en Tandil y se llevaron hasta sus trofeos

El ex tenista Juan Martín Del Potro sufrió un robo en su casa de Tandil donde ladrones que rompieron una ventana, ingresaron a la vivienda y se llevaron trofeos, medallas, joyas y recuerdos de la vida profesional del deportista.

La escena fue descubierta por Elisabet Lucas, madre del ex campeón del US Open 2009, cuando llegó a la propiedad ubicada en el barrio Don Bosco y encontró una de las ventanas principales rota y un desorden generalizado en varios ambientes.

De inmediato llamó a la policía y realizó la denuncia. Según consignó el medio local El Diario de Tandil , al momento del hecho no había ocupantes de la familia en el lugar.

La Policía comenzó con las pericias y el análisis de cámaras de seguridad para establecer cuántos sospechosos actuaron en el hecho.

Según el primer relevamiento, los ladrones se llevaron joyas, relojes, trofeos y medallas conseguidas por el ex tenista a lo largo de su vida deportiva.

Juan Martín Del Potro nació en Tandil el 23 de septiembre de 1988. Se hizo profesional en 2005, y se retiró en 2022 del circuito internacional de tenis. El punto más alto de su exitosa carrera fue la consagración del US Open 2009, uno de los torneos de Grand Slam.

En 2016 integró el equipo argentino que obtuvo la Copa Davis, competencia en la que fue subcampeón en las ediciones 2008 y 2011.

Fuente: Clarín