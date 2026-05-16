La buscaban por mandar a matar al padre de su hijo en Pilar y fue detenida en un salón de belleza en Tucumán

Aldana Yael Herrera (32) y Marcos Nahuel Varas (30) habían sido pareja, y tenían un hijo en común. Se habían separado porque ella lo denunció por violencia de género. El hombre también tenía antecedentes por venta de drogas, y había estado detenido por un intento de homicidio.

El pasado sábado 18 de abril cuatro sospechosos llegaron en un Peugeot 208 negro hasta una casa de la calle Colodredo al 1600, en la zona de Del Viso, partido de Pilar. Bajaron del auto, armados y con la cara cubierta gritaron: “¡Al piso, policía!”.

En el lugar estaba Varas junto con otros amigos. Uno de los hombres fue hacia él y tras amenazarlo, le disparó en la cara sin mediar palabra . A otra de las víctimas lo golpearon en la cabeza. Los cuatro sospechosos se fueron del lugar rápido, sin robar nada.

La SubDDI de Pilar comenzó esa misma noche con la investigación, y a las pocas horas obtuvieron una información relevante: el Peugeot 208 oscuro usado estaba radicado en Campana.

Por la modalidad del hecho, y sumado a testimonios de testigos y los antecedentes de la víctima, la Policía y el fiscal Germán Camafleitas, de la Fiscalía N° 3 de Pilar, comenzaron a pensar que se trataba de un hecho vinculado a un ajuste de cuentas.

Se confirmó que Varas había sido denunciado en agosto del año pasado por su expareja, por amenazas y tenencia de arma de fuego. Ese mismo día fue detenido por tenencia de drogas para la venta.

En marzo del 2024 había quedado en libertad desde la Unidad Penal N° 29 de Melchor Romero. Fue tras una pena impuesta por el Tribunal N° 2 de San Isidro, en una causa por tentativa de homicidio agravado que fue investigada en enero del 2022 por la Fiscalía de Violencia de Género y Familia de Pilar.

El lunes 20 de octubre otro dato intrigó a los investigadores . Se supo que el auto utilizado en el crimen era propiedad de la actual pareja de Herrera, identificado como Enzo Godoy.

Pero lo más sorpresivo es que la principal hipótesis del crimen es que la propia mujer había sido quien entregó el dato de que el padre de su hijo había cobrado el dinero de una demanda por un accidente de tránsito, además del que poseía por la venta de drogas.

Por el entrecruzamiento de llamados se supo que la mujer estaba en ese domicilio al momento del hecho, y fue quien se cree que aportó lo datos para identificar a Varas. También se vinculó a la organización con un hecho anterior, donde ingresaron vestidos de policías a una casa en Pilar y mantuvieron privados de la libertad a sus ocupantes.

De inmediato se libró una orden de allanamiento en la vivienda para poder encontrar al vehículo. Y tras hallarlo, los policías notaron que en la casa de al lado estaba el auto de la mujer.

El mismo sábado por la noche, mientras su expareja y padre de su hijo era asesinado, Herrera tomó un micro de larga distancia hasta la localidad de Yerba Buena, en Tucumán.

Una brigada de la SubDDI viajó hasta esa provincia y con ayuda de la División Homicidios de la Policía tucumana lograron identificar a la mujer y detenerla.

El procedimiento se llevó a cabo este jueves en un local de estética, ubicado en la capital provincial, propiedad de la hermana de la acusada .

“Viajó junto a su hijo a la casa de su hermana”, dijo un investigador a Clarín .

La causa quedó a cargo de la Fiscalía especializada en Drogas, que luego de avalar la detención se iniciaron los trámites para que la mujer sea trasladada a Buenos Aires para ser indagada como coautora del homicidio de Varas y las lesiones de su amigo.

En tanto, el autor del disparo ya fue identificado y está con pedido de captura activo, indicaron fuentes del caso.

Redactor de la sección Policiales

Fuente: Clarín