Desesperada búsqueda en La Plata: un hombre de 37 años salió a caminar y desapareció hace una semana

Un hombre de 37 años es intensamente buscado en La Plata desde el 6 de mayo, cuando salió de su casa para caminar y nunca regresó . Su familia aseguró que tiene problemas de memoria y desorientación a raíz de un accidente sufrido años atrás.

Según contó su madre a TN , Alejandro Samuel Rodríguez acostumbraba salir a ejercitarse, pero el miércoles pasado se fue de su casa alrededor de las 10 de la mañana y desde entonces se desconoce su paradero.

“ Él tiene un problema, se pierde, porque tuvo un accidente con la moto en 2007 y no llevaba casco ”, explicó Margarita Molina. Como consecuencia de aquella contusión, el hombre sufre pérdidas de memoria, se desorienta y muchas veces no logra encontrar el camino de regreso.

Su madre detalló que Alejandro suele pedir salir a caminar “porque dice que quiere hacer ejercicio para recuperarse”. En el mismo accidente también sufrió una fractura de cadera que afectó la movilidad de su pierna izquierda y una lesión que le provocó debilidad en el brazo derecho.

No es la primera vez que desaparece. El año pasado estuvo ausente durante tres días después de salir a ejercitarse. “Apareció en el Campo Arana, tirado a orilla de la ruta, debajo de un árbol. Como ya estaba hecha la denuncia la Policía lo encontró”, recordó Margarita.

La mujer fue la última persona que lo vio antes de su desaparición y aseguró estar desesperada por la falta de novedades. “La Policía me dice que tenga paciencia, que me calme, pero estoy muy desesperada ”, lamentó. Según indicó, nunca antes había estado tantos días desaparecido.

Alejandro salió sin celular, tarjeta SUBE ni pertenencias personales. A pesar de sus dificultades para orientarse, su familia explicó que puede recordar su DNI, decir su nombre e indicar dónde vive .

El hombre mide 1,65 metros, tiene tez morena, cabello corto negro y barba. La última vez que fue visto l levaba una campera negra de River Plate, pantalón vaquero azul y zapatillas negras .

Margarita Molina radicó la denuncia de paradero de persona el 7 de mayo en la Comisaría Unión, en la calle 137, entre 523 y 524, y el caso fue derivado a la Dirección Departamental de Investigacione s, con sede en 1 y 58. De acuerdo con su testimonio, desde que acudió a las autoridades, “no revisaron las cámaras de seguridad”, aunque le aseguraron que han hecho patrullajes en la zona. “Yo llamo todos los días y también me acerco a la oficina, pero me dicen que lo están buscando”, afirmó.

Al mismo tiempo, la familia publicó el pedido de colaboración en las redes sociales con la esperanza de que alguien ofrezca información de valor.

Este martes en la madrugada, recibieron un mensaje en Facebook sobre una posible ubicación de Alejandro en 520 y 116 , relativamente cerca de su casa. “Comentaron que lo habían visto el lunes a las 4 de la tarde, pero fui ayer y llamé a la DDI para que se acercaran. Hablé con la gente, le mostré la foto al señor de una gomería y él respondió: ‘Sí lo vi, me pidió agua’”, relató.

Y lamentó: “Le pregunté para qué lado lo vio que se fue y me dijo, ‘no vi porque tenía clientes’. Y así, empecé de cero otra vez. Estoy desesperada porque yo no sé cómo está”.

En caso de tener información útil para la búsqueda, puede comunicarse al 911.

Fuente: TN