Descuentos en supermercados del 30% y hasta $25.000 de reintegro en mayo: cómo aprovecharlos

Durante mayo , las principales cadenas de supermercados mantienen una batería de promociones bancarias y beneficios con billeteras virtuales que permiten ahorrar en compras semanales y mensuales. Los descuentos varían según el medio de pago, los topes de reintegro y las condiciones específicas, como montos mínimos o pagos a través de Modo y QR.

Las oportunidades más fuertes aparecen en cadenas como Carrefour , Jumbo , Disco , Vea y Chango Más , donde algunos beneficios alcanzan el 30% de descuento , cuotas sin interés y reintegros mensuales de hasta $25.000 , según la entidad financiera utilizada.

Fuente: TN