Las alacenas blancas pasaron de moda: el color para los muebles que moderniza la cocina y es furor

La cocina es un área central del hogar, tanto en el funcionamiento como en el apartado estético. En ese último punto, la elección de colores es fundamental, ya que definen el estilo, la iluminación y hasta la sensación de amplitud del ambiente. El blanco , que dominó durante varias décadas, ya pasó de moda y ahora hay otro tono para los muebles que causa furor.

A lo largo de muchos años, el blanco fue sinónimo de elegancia, prolijidad y modernidad. Sin embargo, lo que se entiende por esos conceptos muta con el paso del tiempo al mismo tiempo que se modifican los gustos. Hoy el color dominante para modernizar la cocina es el marrón oscuro brillante .

Según los especialistas en decoración de interiores, en la actualidad las personas buscan cocinas más abiertas, cálidas, naturales y conectadas con el living y los demás ambientes de la casa. En ese contexto, el marrón oscuro contribuye a que esa zona se perciba como una extensión de la vivienda.

El marrón oscuro brillante volvió a ganar protagonismo en el diseño de cocinas gracias a su capacidad para transmitir elegancia, profundidad y una sensación de lujo sin resignar sobriedad. Este color, que durante años estuvo asociado a estilos clásicos y robustos, reaparece ahora combinado con líneas modernas, iluminación cálida y materiales más minimalistas.

Uno de los motivos de su popularidad tiene que ver con el impacto visual que genera. El marrón oscuro aporta carácter y convierte a los muebles en el centro de atención de la cocina. Además, el acabado brillante refleja la luz artificial y crea un efecto sofisticado típico de ciertos diseños de alta gama.

A diferencia de las cocinas completamente blancas o grises, el marrón oscuro también introduce una sensación de calidez. Este tono suele relacionarse con la madera, la naturaleza y los ambientes acogedores, algo muy buscado en espacios donde cada vez cobra más importancia la idea de comodidad. Cuando se combina con detalles en negro, dorado o piedra clara, el resultado parece equilibrado y elegante.

Otro aspecto que impulsa esta tendencia es su versatilidad. El marrón oscuro brillante puede adaptarse tanto a cocinas industriales como a estilos contemporáneos o clásicos renovados . Además, funciona especialmente bien en lugares amplios o con buena iluminación natural, donde el color no reduce visualmente el ambiente.

Sin embargo, los especialistas en decoración recomiendan utilizarlo con equilibrio. Un exceso de superficies oscuras puede volver el espacio demasiado pesado o apagar la luminosidad de la cocina. Por eso, muchas propuestas actuales combinan estos muebles con paredes claras, iluminación estratégica y texturas más suaves que ayudan a modernizar la cocina como un conjunto.

Los malos olores en la cocina suelen aparecer por restos de comida, humedad, grasa acumulada o basura mal cerrada. Para evitar que el ambiente se impregne, uno de los consejos más importantes consiste en ventilar diariamente el espacio, incluso durante pocos minutos. También ayuda limpiar mesadas, hornallas, la bacha y el desagote, que suele acumular residuos después de cocinar y lavar los platos.

Otro truco muy utilizado consiste en aprovechar ingredientes naturales capaces de absorber aromas desagradables. El bicarbonato de sodio colocado en pequeños recipientes dentro de la cocina o la heladera ayuda a neutralizar olores persistentes. El vinagre blanco también es útil para limpiar superficies y eliminar aromas fuertes. Además, hervir cáscaras de limón, naranja o ramas de canela puede aportar una fragancia fresca y agradable al ambiente.

Vaciar y lavar el tacho de basura con frecuencia evita la acumulación de bacterias y líquidos con mal olor. También conviene revisar desagües y cañerías, ya que muchas veces el problema proviene de restos de grasa o alimentos atrapados ahí dentro.

Fuente: TN