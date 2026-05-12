Descubrieron un boquete en un pabellón de narcos en una cárcel de Santa Fe

Un operativo realizado durante la madrugada del domingo en la Unidad Penitenciaria Nº 11 de Piñero, en Santa Fe , encendió las alertas: agentes del Servicio Penitenciario descubrieron una excavación intencional en un pabellón de internos peligrosos.

El hallazgo de un boquete en formación y de un arma punzante llevó a las autoridades a clausurar el sector mientras se realizan peritajes.

La inspección se llevó adelante durante controles sorpresivos que se realizan de manera periódica. En la requisa de un patio externo, el personal detectó en el sector de baños una excavación de aproximadamente 40 centímetros de ancho, 50 de largo y 70 de profundidad , lo que encendió sospechas sobre un posible intento de fuga.

En el mismo procedimiento, los agentes secuestraron un arma blanca de fabricación casera de unos 40 centímetros de longitud. Tras el hallazgo, la Secretaría de Asuntos Penales del Ministerio de Justicia y Seguridad dispuso el cierre preventivo del pabellón afectado mientras avanzan las actuaciones y las pericias correspondientes.

El operativo se desarrolló entre la medianoche y la madrugada con la participación de personal penitenciario y el apoyo del Grupo de Operaciones Especiales Penitenciarias (GOEP), como parte de tareas planificadas de supervisión y control, según informaron fuentes policiales a TN .

La secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, destacó que este tipo de procedimientos forman parte de un esquema de seguridad más amplio. “Las requisas a familiares, la revisión mediante escáner y las inspecciones aleatorias y sorpresivas en los pabellones forman parte de los distintos anillos de control” , explicó.

Además, la funcionaria adelantó que en los próximos meses se sumarán nuevas unidades penitenciarias, entre ellas el complejo conocido como “El Infierno”, lo que permitirá reforzar los controles. “Se terminó la etapa en la que los presos hacían lo que querían mientras la sociedad padecía las consecuencias”, afirmó.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad remarcaron que el hallazgo vuelve a poner en evidencia la importancia de los controles sistemáticos dentro de las cárceles para anticipar y evitar situaciones de riesgo.

Fuente: TN