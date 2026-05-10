Dejar un vaso con arroz cerca de las ventanas: por qué lo recomiendan cuando bajan las temperaturas

De acuerdo con distintos trucos caseros utilizados durante el invierno, existen elementos simples que pueden ayudar a combatir problemas frecuentes del hogar cuando bajan las temperaturas, como la humedad y la condensación en las ventanas.

Para estas prácticas, los objetos cotidianos cobran especial importancia durante los meses fríos , ya que muchas personas buscan alternativas económicas para mantener los ambientes más secos y confortables dentro de la casa.

Uno de los consejos que ganó popularidad en los últimos años es dejar un vaso con arroz cerca de las ventana s, un elemento al que se le atribuye la capacidad de absorber parte de la humedad acumulada en el ambiente y reducir la condensación sobre los vidrios.

Para potenciar su efecto y ayudar a mantener los ambientes más secos, se recomienda prestar atención tanto al recipiente como al lugar donde se lo ubica:

Según quienes utilizan este truco casero, no es recomendable ubicar el vaso en lugares donde pueda mojarse directamente o cerca de fuentes de calor intenso, ya que el arroz puede deteriorarse rápidamente y perder efectividad.

Bien ubicado, el vaso con arroz puede ayudar a disminuir la humedad acumulada cerca de las ventanas y mejorar el confort dentro del hogar durante los días más fríos.

También es clave ventilar los ambientes algunos minutos al día, ya que la circulación de aire ayuda a reducir la condensación y la acumulación de humedad dentro de la casa.

Fuente: TN