Cubrir las canillas con papel aluminio: para qué sirve y cuándo conviene hacerlo antes del invierno

En el hogar, existen varios trucos caseros para proteger distintos elementos cuando llegan las bajas temperaturas. Entre todos ellos, hay uno que resalta sobre el resto y que muchas personas empiezan a usar antes del invierno: cubrir las canillas con papel aluminio.

Además de ser económico, no necesita herramientas especiales y se hace en pocos segundos. De esta manera, podés ayudar a proteger las canillas exteriores del frío intenso y de la humedad.

El objetivo principal de este truco es ayudar a aislar las canillas del frío, especialmente durante noches de bajas temperaturas o heladas. En algunas zonas, el frío extremo puede afectar las cañerías y generar congelamiento o acumulación de humedad.

Si envolvés las canillas con algunas vueltas de papel aluminio, creás una capa que ayuda a disminuir el impacto directo del frío y del agua helada sobre el metal. Así, podés protegerlas mejor durante el invierno.

Además, hay quienes usan este método para cubrir pequeñas filtraciones de aire, reducir el contacto con la escarcha o evitar que las canillas exteriores permanezcan húmedas durante muchas horas.

Un detalle a tener en cuenta es que el papel aluminio no reemplaza los protectores térmicos ni evita daños en temperaturas extremas. Si el frío es muy intenso, siempre conviene cerrar el paso de agua exterior o utilizar materiales aislantes específicos.

El papel aluminio es un clásico en cualquier casa y tiene muchos usos:

Por todo esto, es uno de los elementos más utilizados tanto en la cocina como en distintos trucos caseros para el hogar.

Fuente: TN