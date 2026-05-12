Dejá de apretar la palta: el truco simple para saber si está lista sin arruinarla

La escena se repite todos los días: alguien agarra una palta , la aprieta varias veces con los dedos y vuelve a dejarla. El problema es que ese hábito, además de dañar la fruta, puede hacer que se oxide y se arruine mucho antes de tiempo .

Según especialistas en alimentación, existe un método mucho más preciso para saber si una palta está en su punto justo y no requiere presionarla ni marcar su pulpa. La clave está en observar una pequeña parte que muchas personas pasan por alto: el pedúnculo , también conocido como “cabito”.

El pedúnculo funciona como una “ventana” al interior de la fruta . Para comprobar el estado de maduración, solo hay que retirar suavemente ese pequeño cabito con la uña o con la punta de un cuchillo y ver qué color hay debajo:

Aunque parezca inofensivo, presionar la palta repetidamente puede romper parte de su pulpa interna . Eso genera manchas negras y sectores blandos incluso antes de abrirla.

Además, en supermercados y verdulerías muchas personas hacen lo mismo durante el día, por lo que las frutas más manipuladas suelen deteriorarse más rápido .

Si la palta todavía está verde, hay algunos trucos caseros que pueden acelerar el proceso:

Cuando la palta ya está lista para comer, lo ideal es pasarla a la heladera para frenar el proceso de maduración. Si ya fue abierta, lo ideal es:

De esta manera, se mantiene en mejor estado durante más tiempo y evitar que se oxide rápidamente.

Fuente: TN