Cuándo y dónde impactará el ciclón extratropical que provocará vientos huracanados y olas de hasta 12 metros

Después de la inestabilidad que reinó durante la semana, se prevé el avance de un ciclón extratropical . El fenómeno traerá lluvias, tormentas y fuertes ráfagas de viento -de más de 100 kilómetros por hora- , al tiempo que provocará un brusco descenso térmico , que se hará sentir especialmente a partir del viernes.

Según indicó el sitio especializado Meteored, las jornadas de jueves y viernes serán similares. Para hoy, se esperan chaparrones durante la mañana y vientos pronunciados para la tarde / noche. La mínima será de 7°C y la máxima apenas alcanzará los 13°C, respectivamente.

L a situación meteorológica para este viernes será complicada . De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla y naranja por lluvias, tormentas y viento sobre gran parte del territorio.

En tanto en la costa de Chubut y de Río Negro se presentarán intensos vientos del sudoeste, con ráfagas de viento 50 y 70 kilómetros por hora, que podrían alcanzar los 100 km/h.

Asimismo, el ente emitió una alerta amarilla por vientos intensos en el sur de la provincia de Buenos Aires, que traerá una baja en la temperatura con mínimas que rondarán los 8 °C y máximas de hasta 14 °C.

Durante la noche de esta jornada, se esperan ráfagas de viento que podrían alcanzar los 140 kilómetros por hora en alta mar , acompañadas de olas de 12 metros de altura, que se extenderán a lo largo de todo el fin de semana en la Costa Atlántica de la Argentina.

El viernes se prevé una mínima de 7°C y máxima de 13°C , con ráfagas de vientos que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora

El sábado , en tanto, se estima una mínima de 7°C y una máxima de 13°C , mientras que el domingo la mínima tocará los 5°C y la máxima 16°C .

En simultáneo, el gobierno de la Ciudad compartió una placa en la red social X donde recordó que, hacia la medianoche, el alerta se elevará a naranja. En consecuencia, enumero las siguientes recomendaciones:

El Ejecutivo bonaerense también hizo lo propio: “El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta por tormentas de variada intensidad para la tarde y noche de este miércoles 6. Estarán acompañadas por abundantes lluvias en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 80 km/h”.

Fuente: La Nación