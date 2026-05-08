Se viene un frente de 60 horas que traerá lluvias, mucho frío y ráfagas de hasta 100 km/h: las zonas más críticas

El mes de mayo comenzó con condiciones meteorológicas atípicas , que incluyeron algunos días con altas temperaturas, humedad y un ambiente inestable. En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió un cambio marcado con el ingreso de aire más frío y la llegada de fuertes tormentas .

Anticipó además la formación de una ciclogénesis , un fenómeno que podría extender la inestabilidad durante el fin de semana y generar cambios bruscos de temperatura, lluvias persistentes y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora.

La ciclogénesis es el proceso de formación o intensificación de un sistema de baja presión en la atmósfera. Se origina por una caída abrupta de la presión atmosférica que obliga al aire a reacomodarse , lo que puede derivar en condiciones de tiempo adverso.

Este fenómeno suele estar asociado a vientos intensos, lluvias persistentes y un aumento de la inestabilidad , aunque no siempre produce tormentas severas.

En el escenario actual, su desarrollo se vincula con el choque entre una masa de aire cálido y húmedo y el ingreso de aire más frío , lo que favorece la formación de sistemas de baja presión sobre el este del país.

Según el Servicio Meteorológico Nacional , el proceso comenzó a sentirse el jueves y podría extenderse hasta el saábado. Se prevé un período con condiciones inestables , marcado por un descenso térmico y viento.

Para este viernes se espera una temperatura mínima de 8°C . A la tarde, la temperatura máxima rondará los 14°C . El sábado se prevé una mínima de 9°C y máxima de 14°C .

El domingo , en tanto, se estima una mínima de 9°C y una máxima de 14°C , mientras que el domingo la mínima tocará los 7°C y la máxima 16°C .

L a situación meteorológica para este viernes será complicada, tras la ciclogénesis que se presentó el jueves por la tarde. De hecho, el Servicio Meteorológico Nacional emitió alerta amarilla y naranja por lluvias, tormentas y viento sobre gran parte del territorio.

En tanto en la costa de Chubut y de Río Negro se presentarna intensos vientos del sudoeste, con ráfagas de viento 50 y 70 kilómetros por hora, que podrían alcanzar los 100 km/h.

Asimismo, el ente emitió una alerta amarilla por vientos intensos en el sur de la provinica de Buenos Aires, que traerá una baja en la temperatura con mínimas que rondarán los 8 °C y máximas de hasta 14 °C.

Durante la noche de este viernes, se esperan r áfagas de viento que podrían alcanzar los 140 kilómetros por hora en alta mar , acompañadas de olas de 12 metros de altura, que se ectenderán a lo largo de todo el fin de semana en la Costa Atlántica de la Argentina.

Fuente: La Nación