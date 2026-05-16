Cuándo es la ceremonia de los Martín Fierro 2026: día y horario

La industria televisiva argentina se prepara para los Martín Fierro 2026 , el evento que reconoce lo más destacado de la pantalla chica durante el ciclo 2025. La ceremonia, un hito anual para la televisión local, se llevará a cabo el próximo lunes 18 de mayo en las instalaciones del Hotel Hilton. La gala contará con la conducción de Santiago del Moro, quien será el encargado de guiar el hilo conductor de la premiación en la que se definirán los ganadores en 35 categorías distintas.

El cronograma oficial establece que la cobertura comenzará a las 19 horas con la clásica alfombra roja. Durante este segmento, los invitados y los nominados desfilarán frente a las cámaras, donde participarán de entrevistas breves y mostrarán sus elecciones de vestuario antes de ingresar al salón principal. La ceremonia de entrega de estatuillas comenzará formalmente a las 21 horas , horario en el cual también se dará inicio a la transmisión televisiva en vivo a través de la señal de Telefe.

Para aquellos televidentes que deseen seguir la gala por televisión, el canal estará disponible en la grilla de diversos proveedores de servicios . Los usuarios de DirecTV podrán sintonizar el canal 123 o el 1123 en su versión de alta definición, mientras que los abonados a Cablevisión y Telecentro encontrarán la señal en el canal 12. Asimismo, la transmisión estará habilitada en Flow y Telecentro Play . Aquellos que prefieran seguir el evento mediante plataformas digitales podrán hacerlo en tiempo real a través de los canales oficiales de YouTube y Twitch de Streams Telefe .

La competencia técnica y artística es amplia, abarcando rubros que van desde la ficción y el periodismo hasta el entretenimiento y los reality shows . Entre los nominados se encuentran títulos como Amia, la serie; La voz ausente; Gran Hermano 2025; MasterChef celebrity y La voz argentina . Las categorías incluyen distinciones para labores en conducción, panelismo, dirección y guion , reflejando la diversidad de la oferta televisiva actual.

La premiación de este año busca consolidar los estándares de la televisión nacional, evaluando las propuestas que captaron la atención de las audiencias durante el último año . La organización dispuso todo lo necesario para que la velada cumpla con los protocolos habituales de la industria, con la expectativa puesta en conocer finalmente a los ganadores de cada terna.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA

Fuente: La Nación