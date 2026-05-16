A qué hora pueden llegar las lluvias este sábado en Buenos Aires y cómo seguirá el tiempo el domingo

El tiempo en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano tendrá cambios importantes durante el fin de semana. Según explicó el meteorólogo de TN , Fernando Confessore , este sábado llegará un frente frío a la zona central del país que provocará un aumento de la nubosidad y algunas lluvias aisladas hacia la tarde y la noche.

Aunque la jornada comenzará con algo de sol y temperaturas relativamente templadas, las condiciones irán cambiando con el correr de las horas.

De acuerdo con el pronóstico, las primeras horas del sábado tendrán cielo mayormente nublado , pero todavía con algunos momentos de sol durante la mañana.

Sin embargo, hacia la tarde aumentará la inestabilidad y aparecerá una probabilidad de lluvias o lloviznas aisladas .

Según detalló Confessore, el período con más chances de precipitaciones se dará entre la tarde y la noche del sábado , con una probabilidad estimada de entre 10% y 40% .

De todas maneras, aclaró que no se espera un fenómeno significativo , sino apenas algunas lluvias débiles o lloviznas aisladas vinculadas al avance del frente frío.

La inestabilidad podría extenderse hasta la madrugada del domingo , aproximadamente hasta las 3 de la mañana .

El ingreso del aire frío comenzará a sentirse especialmente hacia el cierre del día.

El domingo las condiciones empezarán a mejorar gradualmente, aunque seguirá el aire frío sobre la región.

Según el pronóstico de TN , habrá nubosidad variable durante buena parte del día, con mezcla de sol y nubes entre la mañana y la tarde.

Durante la mañana se sentirá una marcada sensación de frío, mientras que hacia la tarde podría aparecer algo más de sol.

Para la noche del domingo se espera cielo despejado y una temperatura cercana a los 9 grados .

Fuente: TN