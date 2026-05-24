Cuadernos: apareció una testigo clave pero adelantó que el martes no declarará por “importantes problemas de salud”

La ex secretaria de Néstor Kirchner Miriam Quiroga tomó contacto con un periodista, dijo que está bien pero que por “problemas de salud muy importantes” no declarará el martes próximo en el juicio oral por la causa de los Cuadernos de las Coimas. Se trata de una testigo clave que hacía casi un mes no aparecía ni respondía a los pedidos de la Justicia.

En comunicación con el periodista Luis Gasulla en radio Observador informó anoche que l a justicia y la policía ya la localizaron y se puso a su disposición.

Quiroga dijo también que enviará al Tribunal Oral Federal 7 un certificado de salud para justificar su ausencia, luego de que le mandarán tres notificaciones y no se presentó.

La falta de respuesta de Quiroga provocó preocupación el viernes en los tribunales de Comodoro Py. Se espera que el martes el TOF 7 comuniqué oficialmente la situación de Quiroga.

A tal punto que se buscó localizar a Miriam Quiroga,que vio bolsos con dinero en la Casa Rosada durante la presidencia de los Kirchner, pero su hijo adelantó que no podrá declarar la semana próxima como testigo porque está “estresada”.

Quiroga, muy cercana a Néstor, se hizo famosa el 5 de mayo del 2013 cuando Jorge Lanata la entrevistó en el programa Periodismo Para Todos y contó como Daniel Muñoz le preguntó si le quería mostrar un bolso con dinero.

Estaba citada para el 26 de mayo pero hasta ayer a la noche no se la podía localizar.

La fiscal Fabiana León había pedido el viernes discretas medidas de localización y está convencida que existe un plan de hostigamiento contra testigos y periodistas y Bacigalupo para tratar de hacer caer la causa de los Cuadernos de las Coimas en la que Cristina Kirchner está acusado de ser la jefa de una asociación ilícita, contaron fuentes judiciales.

Ayer, se vio como abogados como José María Ubeira discutía en un tono elevado con los jueces del TOF 7 Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, gritaban por las preguntas al portero Julio Silva que se desdijo de su declaración testimonial del 2018 e incurrió en falso testimonio.

En la audiencia del 06 de este mes durante 14 horas el periodista Diego Cabot, declaró como testigo y el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, dijo que el secreto profesional periodístico dificultaba el desarrollo de una correcta defensa en el marco del juicio, y señaló que habría que “regular el secreto profesional”y también la defensa de Baratta a cargo de la ex ministra de la Mujer K Elizabeth Gómez Alcorta. Luego otro abogado en forma despectiva le preguntó a Cabot por su “grupo de tareas” que hacía “inteligencia en el diario La Nación, en referencia a sus equipo de investigación periodística.

Las defensas de Julio De Vido, Roberto Baratta como la de Cristina Kirchner, insistieron en pedir que revele fuentes periodística, que dé la identidad de una persona que no está vinculada al expediente, le preguntaron sobre “tachones en los cuadernos”, con recurrencia le preguntaron sobre cómo utilizó los manuscritos

No es la primera vez que Ubeira sobresale por sus dichos en el juicio. Se había referido a los arrepentidos como “buchones” y el jueves pasado le preguntó a la testigo Candela Ini, con un aire sugerente, si era “señora o señorita”, hecho por el cual la fiscal Fabiana León lo criticó. “Falta que le pida el número de teléfono”, marcó.

El 14 de mayo el juez del tribunal Mendez Signori le llamó la atención a uno de los abogados de los acusados, Juan Manuel Ubeira, quien, con el micrófono de su computadora abierto, había lanzado un insulto al aire. “Hijo de puta”, se escuchó en el juicio.

“No era contra ninguna de las partes que están aquí presentes”, se disculpó hoy Ubeira, sentado ya frente a los jueces del tribunal en la sala Auditorium, en los tribunales de Comodoro Py. Su insulto, aclaró, tenía como destinatario al fiscal que instruyó la causa, Carlos Stornelli.

Fuente: Clarín