Sin tregua en la interna del Gobierno: Karina Milei dejó a Villarruel afuera de la comitiva oficial para el Tedeum por el 25 de mayo

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , dejó a la vicepresidenta Victoria Villarruel afuera de la comitiva oficial que acompañará a Javier Milei a la Catedral Metropolitana de Buenos Aires el próximo lunes para participar del Tedeum por el 25 de mayo.

De acuerdo a lo confirmado por fuentes cercanas a la vicepresidenta, la Secretaría General de la Presidencia, que está a cargo de girar las invitaciones, a través del área de ceremonial, no incluyó a Villarruel para el evento por el Día de la Patria.

La decisión de no invitar a la vicepresidenta y titular del Senado es un capítulo más de la interna que mantiene con Karina Milei, enfrentamiento que se inició antes de que la fórmula presidencial de La Libertad Avanza asumiera el Gobierno.

"La invitación al Tedeum del 25 de mayo próximo la cursa formalmente la Secretaría General de la Presidencia a través del área de ceremonial", precisaron desde el Senado y agregaron que "la vicepresidente de la Nación no ha sido invitada" .

Es la primera vez que Villarruel no forma parte de la comitiva oficial del Presidente que participará en el tradicional Tedeum en la Catedral Metropolitana. La actividad comenzará a medianoche del domingo con una cadena nacional para reproducir el himno, mientras que a las 9.40 del lunes, Milei y el gabinete saldrán de la Casa Rosada y cruzarán la Plaza de Mayo para dirigirse a la Catedral para la ceremonia que se iniciará a las 10.

Lo cierto es que las tensiones entre el Villarruel y Milei vienen desde 2024 y no existe diálogo entre ellos. Incluso durante el Tedeum del año pasado quedó reflejada cuando Milei evitó saludar a su vice como así también al jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri.

Incluso, en esa oportunidad, Villarruel compartió imágenes del evento a través de sus redes sociales, donde se la ve distante de Milei y sonriente junto a efectivos de las fuerzas de seguridad y vecinos que se acercaron a saludarla.

Incluso, en los comentarios de las fotos compartidas en Instagram, seguidores del Gobierno libertario reclamaron a Villarruel que se alinee con el Presidente y que deje de "jugar sucio".

Como es habitual, Villarruel respondió a los mensajes y dejó en claro su posición. " Yo no juego sucio ni por la espalda. Las cosas las digo siempre en la cara, incluidas las críticas", transmitió la titular del Senado.

Las crónicas recuerdan que al ingresar a la Catedral, Milei fue recibido por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, pero durante su caminata por el pasillo central, saludó afectuosamente mientras que Villarruel y el jefe de Gobierno, Jorge Macri, quedaron mirando la escena sin recibir el saludo del Presidente.

La imagen se contrapuso con lo ocurrido en la conmemoración de 2024, cuando Villarruel ingresó del brazo del primer mandatario y siendo parte de la comitiva oficial, ambos sonrientes en aquella mañana fría de mayo.

Una situación casi similar se dio el año pasado con motivo de la exposición Rural. En aquella ocasión, la vicepresidenta decidió no acompañar a la comitiva presidencial a la tradicional inauguración porque desde el área de Protocolo de Presidencia no habilitaron los QR de ingreso de sus acompañantes.

No obstante, Villarruel ya hace tiempo que quedó marginada de la toma de decisiones del Gobierno y mantiene una línea propia en una construcción política con miras a 2027.

En uno de los últimos gestos para marcar su diferencias con la Casa Rosada, la vicepresidenta evitó ir a un homenaje al papa Francisco en la Basílica de Luján para no compartir la foto con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quien es investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Son varios los desencuentros entre Milei y Villarruel. En diciembre de 2024, el Presidente la criticó por haber habilitado una sesión en la que fue expulsado el senador aliado Edgardo Kueider luego de que fuera detenido en Paraguay intentado ingresar con dinero no declarado.

Luego, el jefe de Estado la calificó de "traidora" luego de que el Senado aprobará un aumento en las jubilaciones y la emergencia en discapacidad, iniciativas que fueron vetadas luego por el Ejecutivo.

La última vez que el Presidente compartió la escena con su vice fue el 1ro. de marzo pasado, en la apertura del período de sesiones ordinarias del Congreso.

En su discurso ante la Asamblea Legislativa, Milei habló de golpistas y hasta hizo un gesto hacia atrás con la cabeza como señalando a Villarruel, quien en ese momento fue enfocada por la transmisión oficial.

Aquel reencuentro quedó marcado por la ofensiva impulsada por referentes de La Libertad Avanza contra Villarruel porque criticó públicamente la política de apertura de importaciones impulsada por el Gobierno. Y casi es habitual que las legisladoras que responden a Karina Milei, como la diputada Lilia Lemoine, utilicen las redes sociales para cargar contra la vicepresidenta.

En forma reiterada, Lemoine manda a Villarruel a que "se limite a hacer sonar la campanita del Senado", pero la vice utiliza su rol en la Cámara alta para recorrer el país e instalar su proyecto político.

Con este nuevo desaire, el Gobierno ratifica que la relación entre Milei y Villarruel no tiene retorno.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín