Se agrava la crisis en Tierra del Fuego: la Legislatura derogó el veto del gobernador que defendía la reforma y ahora definirá la justicia

Otra vez de madrugada, la Legislatura de Tierra del Fuego dominada por La Cámpora le asestó otro golpe al proyecto del Gobierno de reformar la Constitución provincial al aprobar este sábado por once votos contra tres la derogación del veto que el gobernador Gustavo Melella dispuso a mitad de mayo contra el rechazo previo de los mismos diputados a su iniciativa. Ahora, el caso se dirimirá en la justicia.

La movida que se concretó en la tercera sesión ordinaria del parlamento fueguino agravó la crisis institucional de la provincia, donde el gobernador advirtió que los legisladores "están avanzando en una ilegalidad que atenta directamente contra las instituciones democráticas y la seguridad jurídica de nuestra provincia".

La votación se inscribe en la compleja relación entre los legisladores y el Poder Ejecutivo que se quebró definitivamente a principios de mes cuando el mandatario reveló públicamente que rompía sus vínculos con el kirchnerismo al considerar que sus diputados impulsaban "medidas destituyentes".

Con los 11 votos logrados por el peronismo K y apoyo de los representantes de La Libertad Avanza, la Legislatura aprobó esta madrugada la derogación de la Ley 1529 tras el veto de mediados de mayo rubricado por el gobernador Melella.

Fuentes parlamentarias explicaron que esta decisión dejaba prácticamente sin efecto la reforma constitucional y dispuso notificar al Juzgado Electoral para evitar que siga adelante con las tareas del armado de los comicios de convencionales previstos para el 9 de agosto.

Entre los diputados que explicaron su voto, la justicialista Victoria Vuoto consideró que ahora en la provincia "las prioridades son otras, no se puede avanzar con una elección sin sustento legal ni forzar un proceso que perdió respaldo político y social”.

El legislador Luciano Selzer, de La Libertad Avanza, confirmó que con su voto lograron aplicar "un freno al capricho costoso y oportunista de reformar la Constitución Provincial, poniéndole fin a un proceso de idas y vueltas. La reforma no es prioridad para los fueguinos”.

Ante la maniobra legislativa, el gobernador Gustavo Melella advirtió que llevará el caso a la justicia porque dijo: "Estamos frente a una iniciativa claramente inconstitucional"

Lamento profundamente la insistencia a la impugnación de la reforma parcial de nuestra Constitución Provincial.

El gobernador salió temprano por las redes sociales a repudiar la votación en la Legislatura y sostuvo que lamentaba " profundamente la insistencia a la impugnación de la reforma parcial de nuestra Constitución Provincial".

En ese marco, insistió con la necesidad de la reforma constitucional al sostener que " hay sectores que no quieren perder privilegios en la política de Tierra del Fuego. Nuestra provincia necesita reformarse, renovarse, mirar hacia adelante y no vivir atado al pasado y a esos privilegios".

Y, al criticar a los diputados que le votan en contra, advirtió que " están avanzando en una ilegalidad que atenta directamente contra las instituciones democráticas y la seguridad jurídica" de la provincia.

"Intentar frenar por ley un proceso de reforma constitucional que ya está en marcha constituye un hecho sin precedentes en la Argentina ", alertó el mandatario al señalar que el proceso para elegir convencionales ya estaba en marcha y apuntó que se hizo "incluso con la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes".

Por eso, apuntó que "pretender detenerlo ahora con otra norma implica vulnerar derechos políticos y desconocer las reglas básicas del sistema democrático".

Fuente: Clarín