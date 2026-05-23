El plan de Karina Milei: reformas y alianzas con gobernadores de cara a 2027 bajo la sombra de la interna

La polémica que se abrió en la mesa política de Javier Milei hace 60 días empieza a saldarse. La hermana del Presidente motoriza acuerdos con los gobernadores de cara a 2027 y para evitar tropiezos en el Congreso. Los puentes con los aliados de la Casa Rosada no tienen la velocidad y la nitidez que reclamaban Luis y Santiago Caputo , ni alcanzan para silenciar la interna a cielo abierto entre el asesor presidencial y los Menem , pero se profundizan.

Aunque después lo negó y acusó de mentir a periodistas, el ministro de Economía había expuesto en esa instancia la necesidad de sellar acuerdos más generosos que los de 2025 con gobernadores, una idea que también abrazó Patricia Bullrich. “Toto” argumentó entonces que el riesgo político no le permitía mantener una baja sostenida del riesgo país para salir al mercado y acelerar la llegada de inversiones directas.

En Balcarce 50 señalan que ya ratificaron los acuerdos con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo , y de Chaco, Leandro Zdero . A Rogelio Frigerio , de Entre Ríos, también lo cuentan adentro.

Descuentan que el jujeño Carlos Sadir está cerca , igual que el correntino Gustavo Valdés , que esta semana, como Cornejo, se reunió con Diego Santilli .

El ministro del Interior teje la red que quiere expandir a casi todas las terminales de la UCR y del PRO , partidos provinciales y de los ex Juntos por el Cambio, aunque con matices y distinta intensidad.

En el Gobierno destacan que ninguna otra marca mide más que la de La Libertad Avanza. De todos modos, nadie se apura por imponer como condición sine qua non que el nombre del partido oficialista sea el mismo que el del frente electoral, como ocurrió en las elecciones intermedias. “ La situación ya no es más la de 2025 ”, opinaba una voz autorizada de la mesa política hace pocas semanas. Karina Milei y Martín y Lule Menem no necesariamente piensan igual.

Mauricio Macri, mientras tanto, hace su juego . El viernes en Mendoza se mostró con Cornejo y volvió a advertir sobre el supuesto aislamiento de Milei y las mentiras que, según el ala de Santiago Caputo , Menem habría transmitido al Presidente. “ Si alguien decide no contarle al capitán de la pérdida (el riesgo interno) para que no se haga mala sangre, en un momento el barco se hunde” , dijo el líder del PRO.

El ex jefe de Estado, que mantiene viva la llama de una eventual candidatura, había iniciado su gira nacional por Chaco y Corrientes, donde lo recibieron los gobernadores radicales de esos distritos, que según él son los que mejor encarnan los valores del PRO . La semana pasada encabezó un acto en Vicente López con la dirigencia bonaerense de su partido .

Antes de irse al Mundial, Macri visitará el 5 de junio Santa Fe , donde se verá con el gobernador Maximiliano Pullaro . Tenía previsto cruzar el Paraná para pasar por Entre Ríos, pero finalmente Rogelio Frigerio y la militancia de Entre Ríos serán los que se acerquen al jefe del PRO . El ex presidente y su ex ministro político -uno de los tres mandatarios de partido amarillo- se vieron a solas esta semana en Buenos Aires.

Frigerio no quiere descuidar su relación con la Rosada , que le garantizó un acuerdo de transferencias nacionales para la caja previsional de $6 mil millones por mes que podría crecer hasta $10 mil millones . Con ese afán, el gobernador también se reunió en estas semanas con Sandra Pettovello y el titular de la ANSES, Guillermo Arancibia .

Ignacio Torres , de Chubut, está en la misma sintonía que Frigerio. El tercer mandatario amarillo Jorge Macri, en tanto, endurece su perfil en la Ciudad mientras se pega arriba del cinturón con Bullrich y acuerda con el Gobierno las transferencias por la coparticipación .

“ Todos se están cotizando ”, desdramatiza un integrante del gabinete sobre la conducta de oficialistas y aliados.

El santafesino Pullaro es un ejemplo . Escucha a dirigentes y empresarios que le piden que le dé alas a una construcción alternativa de alcance nacional , porque creen que el proyecto mileísta no tiene reelección.

El ejecutivo provincial es menos categórico y apuesta -según dirigentes que hablaron con él en las últimas horas- a un entendimiento más profundo con la Rosada siempre y cuando haya más generosidad . “Si es un perfil propio, no sería Provincias Unidas , que nació fallido. Y si acompaña, tendría que ser algo más grande que LLA ”, grafica un funcionario santafesino.

Para cualquiera de los escenarios, el gobernador radical acaba de sumar a Federico Angelini , que esta semana dejó su cargo como subsecretario de Intervención Federal y desde 2023 era uno de los armadores políticos de Bullrich.

De buen y fluido vínculo con Macri, Angelini -que estuvo a cargo del Plan Bandera en Rosario y del control de fronteras- ahora tendría responsabilidades en la gestión de seguridad de su terruño. Con aspiraciones propias y sin lugar en el armado libertario de la provincia, no dejará de tender puentes con posibles aliados .

En la Rosada a Pullaro lo ven y quieren cerca. Fue uno de los gobernadores que se reunió con Karina Milei, los Menem y Santilli en la cumbre minera de San Juan . La postal quedó opacada por la exigencia de Bullrich de que Manuel Adorni presentara cuanto antes la Declaración Jurada, un ruego que el jefe de Gabinete desoyó entonces y también esta semana, cuando la ex ministra informó sobre su propio patrimonio .

El cordobés Martín Llaryora -también fundador de la coalición de centro- intenta tomar distancia de Axel Kicillof mientras que el Gobierno lo pega cada vez que puede al ex ministro de Economía de Cristina Kirchner .

Santilli, virtual candidato en la Provincia, sabe de los riesgos de tensar demasiado. El todavía dirigente del PRO en los papeles, que dilata una afiliación a LLA, ganó la elección de 2021 y la de 2025, pero perdió la interna de 2023 con Néstor Grindetti, que desapareció de la conversación pública.

Milei reunirá a su gabinete este lunes después del Tedeum - sin Victoria Villareal - y del breve acto con granaderos en la Plaza de Mayo. El martes será el turno de la mesa política. Habrá asistencia completa en medio de las acusaciones cruzadas entre Caputo y los Menem.

Entre los convidados hay preocupación por el alcance de la interna. Representantes de fondos de inversión trasladan sus dudas sobre el porvenir a ministros importantes, porque el ruido inunda la tapa de los portales y llena el aire de la TV.

“La interna nos destroza ”, se lamenta un miembro de la escudería libertaria que valora a ambos dirigentes. “ Karina conduce, ejerce el poder como si fuera peronista y eso no se lo perdonan. Santiago es disruptivo y también maneja poder. ¿Por qué ventila esta interna? ¿Para victimizarse? ¿Para irse? No creo que lo haga”, arriesga.

El Gobierno acumuló victorias en Diputados que Milei festejó . Acaba de enviar una nueva batería de proyectos al Congreso que incluye al Super Rigi y la ley de cabotaje, pero nada es más relevante de cara a 2027 que la reforma electoral .

En la mesa política pretenden que tenga media sanción antes de que termine julio . Nadie descarta que en el momento oportuno pueda volver a abrirse una puerta para separar el proyecto para eliminar o suspender las PASO de Ficha limpia, un objetivo diminuto para el Gobierno al lado del premio mayor de complicar más la chance de que la oposición dirima la discusión por las candidaturas y los liderazgos.

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín