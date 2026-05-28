Cristian Ritondo respondió a las críticas de Javier Milei al PRO: “Alguien le hace mal el libreto”

Cristian Ritondo respondió a las críticas del presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo a la gestión de Mauricio Macri , y destacó el aporte que el PRO realiza al Gobierno libertario.

Al ser consultado sobre los dichos de Caputo, de que el Gobierno actual está haciendo las cosas mejor que la gestión de Juntos por el cambio, dijo que no está de acuerdo. "Macri hizo, con otro ambiente político, con otro concepto y fortaleza. Ojalá hubiéramos tenido el apoyo político de otro partido como tuvo este Gobierno del PRO ", expresó en diálogo con TN.

El jefe del bloque de la Cámara de Diputados también remarcó el aporte que hicieron al actual Gabinete nacional, y dijo que "seis ministros, de los nueve, provienen de las filas del PRO" .

Al ser consultado por las críticas de Milei a las leyes que promueve su partido, respondió que "a veces se confunde y no son leyes nuestras" .

" Alguien le hace mal el libreto . Pero yo tengo mucha admiración por el esfuerzo que hace el Presidente y el Gobierno, pero sí estoy seguro del rol del PRO y es el que venimos desempeñando. No actuamos con egoísmo, actuamos por convicción, no hay plan canje, para nosotros las cosas que están bien las vamos a acompañar, las que están mal vamos a pedir que se cambien ", sentenció.

Ritondo destacó la figura del ex mandatario y señaló que tras el aporte que hizo "no especuló ni le pidió nada a cambio”.

“Desde 1983 para adelante, ningún partido hizo tanto por un Gobierno como el Pro hizo con La Libertad Avanza (LLA)”, sentenció el diputado.

Además, se refirió a las internas dentro del oficialismo, en medio del escándalo por supuesto enriquecimiento ilícito sobre el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

“Si Milei le tiene confianza, él lo tiene que ratificar. Pero lo que es cierto es que todos los ruidos hacen mal a la gestión ”, sostuvo Ritondo. Y agregó: “Las peleas le hacen muy mal al Gobierno, porque se empiezan a discutir temas que no son de fondo”.

Fuente: Clarín