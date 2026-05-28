Caso cuadernos: la ex de Centeno declaró y volvieron a mostrar los bolsos donde recolectaban las coimas

Después de haberse descompensado en medio de la testimonial del martes, Hilda Horowitz regresó a Comodoro Py para continuar con su declaración en el marco de la causa Cuadernos . La ex pareja de Oscar Centeno había reconocido ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) su conocimiento sobre los cuadernos manuscritos que dieron origen a este expediente, como así también reconoció los bolsos que ella misma aportó a la investigación explicando que cada noche el ex chofer de Roberto Baratta los bajaba, vacíos, y los guardaba en el dormitorio. Una vez más, le mostraron imágenes de los bolsos usados, en principio, para la recaudación de las coimas.

La audiencia de este jueves inició con la reproducción de tres audios, pruebas utilizadas por el Ministerio Público Fiscal y la exposición de un conjunto de imágenes que sacó la ex pareja de Centeno y que fueron enviadas a Roberto Baratta . Esas fotos mostraron bolsos con un billete de cien dólares (que Horowitz dijo que era un billete falso) y otro bolso con bandas elásticas acumuladas.

Al avanzar con la declaración testimonial, la fiscal general Fabiana León comenzó a mostrar imágenes que son parte de la investigación y que se obtuvieron tras el análisis pericial del celular de Hilda Horowitz.

En ese momento, le expusieron una foto de un bolso azul y otro negro. La testigo reconoció, en primer lugar, haber sacado esa foto. El fiscal auxiliar, Nicolas Cordromaz, le consultó: “¿Son los mismos que usted reconoció?”, en relación la audiencia del martes donde se le mostraron cuatro bolsos vacíos. Sin dudarlo Horowitz afirmó, no sólo que ella había enviado esa fotografía sino que además, se trata de los bolsos ya identificados.

Al continuar con las pruebas expuestas por la fiscalía, se mostró un mensaje escrito por la ex pareja de Centeno el 8 de agosto de 2017 a una nota publicada en el portal de noticias Infobae donde se da cuenta de su conocimiento sobre un “chofer que compró un montón de cosas con un sueldo de chofer” y concluye: “Aprendió de su jefe”.

La fotografía de un bolso con un billete de cien dólares fue lo siguiente que se le mostró a Horowitz quien admitió que sacó esa imagen y se la envió a Roberto Baratta. Ante la consulta de la fiscal general, Fabiana León, la ex pareja de Centeno dijo que ese bolso es el mismo que llevó a la Justicia y que se incorporó como prueba en la causa.

La otra imagen que le mostraron era de un bolso con bandas elásticas. Horowitz volvió a decir que ella sacó la foto y se la envió a Roberto Baratta en 2017, previo al inicio de la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas.

“Yo me mando al muere estando acá, contando que le mandaba mensajes a Roberto, contando todo”, sostuvo y opinó -sin que nadie le pregunte-, sobre la testimonial de Julio César Silva, encargado del edificio de Uruguay y Juncal, quien señaló que no vio (como había declarado en 2018) a Daniel Muñóz llevar bolsos y valijas al departamento de Cristina Kirchner, sino que había sido “una o dos veces”.

Después de varios minutos y ante la consulta de una de las defensas, Hilda Horowitz dijo: “Eso es falso, conseguí un billete falso y saqué la foto”, en relación al billete de cien dólares que figura en más de una fotografía que le mandó a Roberto Baratta.

En su declaración, Horovitz contó que Centeno se quejaba de las "migajas" que le daba Baratta por encargarse de la recolección ilegal de coimas.

Durante la audiencia pasaron audios entre Horovitz y Miriam Quiroga, la ex secretaria de Néstor Kirchner. El primero de los audios que se escuchó es del 24 de julio de 2017. “Hola Miriam, buenas noches, gracias por el paseo, por la cena, muy rico todo, muy lindo todo”. La testigo dijo que no recordaba ese mensaje, pero admitió que se trataría de Quiroga con quien tenía un vínculo. .

A Horowitz le interesaba recuperar una serie de papeles y documentos que le dio inicialmente a Emiliano Pinto -hijo de Quiroga- y que terminaron bajo la custodia de la ex secretaria. ¿De qué se trataban? Eran planos de casas que compró Centeno, fotocopias de otros documentos, remitos y adquisición de autos para usar como remises

De hecho, durante la audiencia pasada, se expuso un mensaje en el que Hilda Horowitz le cuenta la situación a Roberto Baratta: “Disculpe que lo moleste otra vez, tengo entendido que usted habla con Miriam Quiroga. El tema es que yo tengo una duda, yo le estoy pidiendo unas cosas que le entregué a ella y resulta que no me las entrega. La duda es si los tiene usted o los tiene ella. Yo la conocía a ella porque me la presentó su hijo Emiliano Pinto trabajando en Yacimientos Carboníferos Río Turbio. Ahora ellos nunca me sacaron del whatsapp igual nunca me contesta y no lo sabré nunca, pero ya voy a averiguarlo”.

Después de admitir haber visto los cuadernos que se incorporaron al debate oral y público en 2019 en su versión original, y cuya autoría fue atribuida a Oscar Centeno tras un peritaje oficial, Hilda Horowitz habló sobre unos documentos. "Hice las copias en una fotocopiadora de Avenida Cabildo, frente a Yacimientos Carboníferos y después devolví los originales", precisó.

En los audios transmitidos este jueves, se escuchó uno con fecha del 28 de julio de 2017. "Te llamaba para saber si pudiste encontrarte con Roberto y si pudiste hablar con él, confírmame lo de esta noche, besitos, cuídate”.

Cuando se le consultó si reconocía el audio, afirmó y explicó que se trataba de “Roberto Baratta” a quien se refería en ese mensaje enviado a la ex secretaria de Néstor Kirchner.

Hubo otros mensajes donde Horovitz subió el tono. Ofuscada, se la escuchó decir: “Ya no sé cómo hablar con vos. Necesito los papeles, no te quiero hablar en este tono pero que no sé cómo hacer para que me atiendas. Cuando no es que estás con la campaña, sino no es tu hija, se murió el tío de Kicillof, no sé qué, así que por favor, llamá”.

Ese audio fue enviado -según admitió Horowitz- a Miriam Quiroga y añadió “nunca me devolvió los papeles”. Volvió a explicar que esos documentos involucraban a Centeno. En ese marco señaló que ella vio mensajes en los que Baratta “le decía que haga desaparecer los papeles”.

Redactora de la sección Política, especializada en noticias judiciales.

Fuente: Clarín