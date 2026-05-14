Crimen de Diego Fernández Lima: “Esto sacudió la imagen que tenía de Cristian”, declaró uno de los amigos de Graf

"¿Usted estaba grabando la audiencia?", le preguntó, incrédulo, el secretario de la fiscalía al testigo Carlos Elizari (59) uno de los mejores amigos de Cristian Graf (59) desde que ambos revistaban en los scouts en los 80' . "Sí", respondió sin ponerse colorado "Pantera", apodo que lo acompaña desde adolescente.

La escena sucedió este martes por la tarde luego de que se le pidiera al testigo su teléfono para, con su consentimiento, buscar los chats entre él y Graf, a cuya casa fue a darle apoyo en agosto de 2025. Por entonces había salido la noticia de que los restos enterrados en el jardín del chalet de avenida Congreso 3742 pertenecían a Diego Fernández Lima , compañero de Graf en el ENET 36.

En la fiscalía Elizari hizo honor a todo lo que se venía sabiendo de él: su afición por escuchar la frecuencia policial y colocar micrófonos en las casas de sus amigos . Que intentara grabar su testimonial es insólito y -tal vez- ilegal. Pero no fue lo único extraño que pasó el martes en la fiscalía N° 61, a cargo de la causa.

El testimonio de Miguel Riños (64), el otro scout citado, fue errático. Comenzó con una larga descripción de los scouts y se puso a salvo al asegurar que conoció a Cristian recién en 1985 , un año después de la desaparición de Diego. Insistió con que nunca había hablado con Graf del tema, pero terminó reconociendo que Cristian lo cito a él y a otros amigos a la casa "una vez que se terminó todo este asunto".

"¿Quien estaba en esa reunión?", le preguntaron. "No me acuerdo" contestó Riños. El análisis más pormenorizado de los chats -que, por lo inconexos, pudieron ser modificados- podría llevar a considerarlo a el y a su compañero Pantera como "testigos reticentes".

Riños no comprometió a Graf, pero tampoco lo ayudó. Durante dos horas de testimonial tiró frases curiosas: "A partir de esta historia no se quién es Cristian. No lo puedo jugar" o "esto sacudió la imagen que tenia de él"

En un momento de su exposición, Riños dijo que tenia una "sospecha", pero luego pareció pensarlo mejor y terminó explayándose en una insólita hipótesis de que los dueños del la obra lindera -Congreso 3748- fogonearon y armaron todo el escandalo de los huesos para vender mejor los departamentos, porque se supo que allí había vivido Gustavo Cerati.

Luego de que la semana pasada Gendarmería revisó con un georradar el jardín la casa de de Graf, la causa por el crimen de Diego parece haber adquirido velocidad.

El testimonio de los scouts, mientras transcurrían las ultimas horas del secreto de sumario, son una muestra de esto.

Las testimoniales -que por definición obligan al testigo a declarar bajo juramento de decir verdad y sin asistencia de un abogado- se prolongaron desde las 10 de la mañana del martes hasta bien entrada la tarde, principalmente por la bajada de los chats entre los testigos y Graf, y por sus erráticas declaraciones sobre si hablaron o no con su amigo de los restos humanos que aparecieron en su jardín el 20 de mayo de 2025, hace casi exactamente una año.

Los scouts no sólo frecuentaban la casa de los Graf en la época del crimen. "Pantera" acompañó a Cristian a principios de agosto de 2025 cuando se atrincheró en el chalet de avenida Congreso luego de que estalló el caso.

En los scouts, Cristian pertenecía a un grupo cerrado. Eran él y tres más: Daniel Ferrato -a quien un compañero apodó “Julián” porque ya había muchos chicos que tenían su mismo nombre-; "Pantera" Elizari; y Riños; al que conocían como “El Griego” por sus orígenes y porque vivía cerca de la Iglesia Ortodoxa de la calle Núñez.

Durante su declaración indagatoria, Graf los nombró ante el juez Alejandro Litvak como sus únicos amigos de la infancia y adolescencia. No dio detalles, pero en los grupos scouts de Belgrano los recuerdan perfectamente: eran los “frikis” , los raros, los que nunca se juntaban con los demás y a quienes evitaban.

Siempre sostuvo que no se acordaba ni de Diego ni de sus otros compañeros del ENET N° 36, aunque con uno de ellos había cursado incluso la primaria.

Entre las anécdotas elegidas para describirlos, recuerdan que Riños un día cayó al grupo con un pajarito que había muerto y lo hirvió en ácido muriático hasta dejarlo en huesos. Por su parte, Elizari tenía fanatismo por las radios de frecuencia policial, dicen que le encantaba hacerse “el comisario” y caer en los operativos que escuchaba como radio aficionado en la frecuencia policial.

Cristian tenía novias scout y eso lo ayudaba socialmente, aunque lo llamaran “moco” por lo “pollerudo”. Nunca se separaba de su primera novia, Marita, que falleció. Allí también conoció a Daniela Barreiro, con la que se casó y tuvo a sus tres hijos mayores.

Algunos ex scouts recuerdan haber ido a juntadas en el altillo de la casa de avenida Congreso 3742, al que -según dicen- se accedía por una escalera independiente, sin necesidad de atravesar la casa.

El hallazgo de los restos de Diego en el jardín de la propiedad puso al rojo vivo los chats de WhatsApp de los grupos scouts, tanto que comenzaron a debatir el tema sin darse cuenta de que Graf pertenecía a uno de los grupos.

Cristian se defendió, dijo que todo era mentira . Sin embargo, no logró convencer a muchos. Sus ex compañeros de hermandad desconfían, aunque Graf los cite para "charlar".

Redactora de Policiales, especializada en Narcotráfico

Fuente: Clarín