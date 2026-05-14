Messi, imparable a un mes del Mundial 2026: convirtió un doblete para la remontada ante Cincinnati en la MLS y enciende la ilusión

Entre tantas lesiones, hay una buena noticia para la Selección Argentina : Lionel Messi sigue en plenitud a casi un mes del debut en el Mundial 2026 . La novedad llega desde Ohio, donde en el imponente TQL Stadium fue testigo de otra función impecable del mejor jugador del mundo , que convirtió un doblete (y medio) para llegar a 909 en su carrera y a 11 en los 12 partidos que lleva jugados en la temporada (solo faltó contra Charlotte). Fue un 5-3 de locos para el Inter Miami contra Cincinnati , que le permite seguir como escolta a dos puntos del líder Nashville en la Conferencia Este de la MLS .

El rosarino demuestra que juega a otro nivel . Los 38 años que marca su DNI no son los que aparecen dentro de la cancha. Siempre encuentra el hueco para sacar diferencia, con una asistencia como le dio a Mateo Silvetti para el 3-3 parcial o en la ejecución del tiro libre que derivó en el blooper del arquero rival que cristalizó la remontada gracias al oportunismo de otro argentino como Germán Berterame .

Así, se mantiene encendido y en plenitud física a falta de dos encuentros para el parón por la Copa del Mundo. Antes del 1 de junio, cuando empezará la concentración de la Selección Argentina en Kansas, a Messi le quedan dos encuentros como local en el nuevo NU Stadium de Miami, donde todavía no pudo ganar: el domingo 18 contra Portland y el domingo 24 frente a Philadelphia Unión .

Messi dejó definiciones para todos los gustos en Cincinnati. En el primero jugó al metegol , porque corrió al espacio para buscar una habilitación de Rodrigo De Paul , su mejor socio, y apenas tuvo que estirar la pierna derecha para hacer una "pavota" al rechace de Matt Miazga y convertir el 1-0 casi sin querer . Llegaron después los tantos de Denkey -de un penal que pareció inexistente- y Bucha para el local, ubicado en mitad de tabla y que disfrutó también de un golazo del brasileño Evander (fue el 3-2).

En el tramo final del encuentro, la "Pulga" hizo "un gol y medio" como si estuviera jugando a la PlayStation . Es que el 2-2 parcial fue el típico centro atrás que ejecutó De Paul desde la derecha y que Messi definió al primer toque , con la zurda, desde el punto penal. Y el 5-3 que cerró la cuenta tuvo un desborde del otro lado de Silvetti y el rosarino, deslizándose sobre el césped y con la suela del botín derecho, la ubicó contra un palo . Pero una vez finalizado el partido, la propia MLS se corrigió a través de las redes sociales: "Tras la revisión, se determinó que fue un gol en contra de Roman Celentano". Al arquero de Cincinnati la pelota le rozó en la cabeza después de impactar en el parante y antes de cruzar la línea de meta.

After review, it was determined that it was an own goal by Roman Celentano.

El doblete le permitió recortar a Cristiano Ronaldo (971) en la carrera por llegar a los 1.000 goles. Números al margen, lo más importante es que Messi está en plenitud y Argentina lo celebra .

El partido se jugará en el TQL Stadium, uno de los escenarios más modernos de la MLS y casa de FC Cincinnati. Con capacidad para más de 26 mil espectadores, el estadio se caracteriza por su diseño compacto y el empuje constante del público local, que suele generar un clima intenso. Para Inter Miami, será un desafío extra sostener su juego en una cancha donde el local suele hacerse fuerte.

El probable equipo sería con Roman Celentano; Nick Hagglund, Matt Miazga, Andrei Chirilă; Pavel Bucha, Gerardo Valenzuela, Samuel Gidi, Evander; Bryan Ramírez, Kenji Mboma Dem y Kevin Denkey. DT: Pat Noonan.

FC Cincinnati llega seis puntos por debajo de Inter Miami en la tabla, con una campaña de 4 triunfos, 4 empates y 4 derrotas. Sin embargo, atraviesa un buen presente inmediato: acumula seis partidos sin derrotas y viene de igualar 2-2 frente a Charlotte FC, lo que le permite sostenerse en zona competitiva dentro del Este.

El equipo dirigido por Guillermo Hoyos llega en buen momento tras el triunfo 4-2 ante Toronto FC en Canadá, donde Lionel Messi volvió a ser determinante. El argentino alcanzó un registro histórico en la MLS al llegar a 100 contribuciones de gol (51 tantos y 49 asistencias) en apenas 64 partidos, una marca sin precedentes en la liga.

Las “Garzas” son segundas en la Conferencia Este, a dos puntos de Nashville, aunque con un partido más disputado. Luego de este encuentro, cerrarán la primera parte del calendario con dos partidos consecutivos como local en el Chase Stadium ante Portland Timbers y Philadelphia Union.

Dayne St Clair; Facundo Mura, Gonzalo Luján, Micael, Sergio Reguilon; Telasco Segovia, Rodrigo De Paul, Yannick Bright; Lionel Messi, Luis Suarez y Germán Berterame.. DT: Guillermo Hoyos.

El encuentro por la MLS se verá en exclusiva por la plataforma AppleTV, la misma por la que se emiten películas y series pero en su solapa dedicada al fútbol de los Estados Unidos.

El duelo de esta noche entre el Inter Miami de Messi contra Cincinnati comienza a las 20.30 (hora argentina).

Fuente: Clarín