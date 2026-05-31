Crimen de Agostina Vega en Córdoba: las tres preguntas clave que la investigación todavía no pudo responder

La investigación por el crimen de Agostina Vega entró en una nueva etapa. Horas después de que fueran hallados sus restos en un descampado de la ciudad de Córdoba, el fiscal Raúl Garzón confirmó que la adolescente de 14 años fue asesinada y modificó la calificación de la causa, que pasó de privación ilegítima de la libertad a homicidio.

“El episodio de homicdio se produjo entre las 23.30 del sábado 23 de mayo y la una o dos de la mañana del domingo 24”, sostuvo Garzón durante una conferencia de prensa que brindó junto al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros , en el Salón de los Pasos Perdidos de Tribunales II.

Hasta el momento el único imputado y detenido por el crimen de la menor es Claudio Barrelier . Para la fiscalía, el asesinato ocurrió en su vivienda, ubicada en Juan del Campillo 878 , en barrio Cofico.

“ Todavía queda por aclarar por qué estaba Agostina ese día en esa casa . Para nada la investigación está terminada, y tanto el entorno familiar como el no familiar es materia de investigación. Y por el momento no hay más imputados, pero los que pudiera haber lo serán por el avance y el aval de la investigación”, afirmó el fiscal.

Precisamente, pese a los avances registrados durante la última semana, la causa todavía mantiene varios interrogantes abiertos. Entre ellos, hay tres que aparecen como centrales para los investigadores: cuál fue el móvil del crimen, qué ocurrió dentro de la vivienda donde creen que fue asesinada y si participaron otras personas además de Barrelier.

Esa es, probablemente, la principal incógnita del expediente y “uno de los principales objetivos por esclarecer” , de acuerdo con el fiscal Garzón.

Durante la conferencia de prensa, el instructor de la investigación evitó aventurar una hipótesis sobre el motivo del asesinato y admitió que todavía se trata de una de las líneas abiertas.

Aunque los investigadores lograron reconstruir buena parte de los movimientos de Agostina desde que salió de su casa hasta que se encontró con Barrelier en barrio Cofico, aún pudieron establecer qué desencadenó el crimen y por qué la chica estaba ese día en la casa de Barrelier.

“Es una niña que llegó al lugar voluntariamente, entre comillas, porque es una niña. Hasta dónde llegó por persuasión, engaño o los motivos que sean, es lo que la causa va a aclarar” , señaló el fiscal.

La respuesta podría surgir de las pericias sobre los teléfonos secuestrados , las declaraciones testimoniales y la evidencia recolectada en los cuatro allanamientos que se realizaron en los últimos días en la casa del imputado.

Las preguntas son varias: ¿Por qué Agostina fue hasta la casa de Barrelier? ¿Qué vínculo tenía con el acusado? ¿Existió algún tipo de engaño o manipulación para que llegara hasta allí?

Esos interrogantes cobran aún más relevancia si se tiene en cuenta que el detenido registraba un antecedente judicial por un episodio ocurrido en mayo de 2025, cuando una ex pareja suya escapó semidesnuda de la misma vivienda ubicada sobre la calle Juan del Campillo.

Es otro de los interrogantes de la causa. Hasta el momento, la fiscalía logró reconstruir el recorrido de Agostina durante la noche de su desaparición. Se sabe que tomó un remís desde su casa en el barrio General Mosconi hasta barrio Cofico , que se encontró con Claudio Barrelier y que entraron juntos a la vivienda del acusado .

Ahora, los investigadores intentan determinar qué ocurrió durante las horas previas al asesinato, cuánto tiempo permaneció la adolescente en el domicilio y cuál fue la dinámica que terminó con su muerte.

También buscan establecer cómo fue cometido el crimen, qué elementos utilizó el acusado y qué condiciones se deshizo del cuerpo .

En ese sentido, las pericias realizadas en la vivienda serán determinantes para detectar si en la vivienda de Barrelier había rastros biológicos, de sangre u otros elementos que permitan reconstruir lo ocurrido dentro de esa casa.

Aunque Barrelier es, hasta ahora, el único detenido, la fiscalía no descartó la posible participación de otras personas en el crimen de Agostina Vega .

La familia de la adolescente, sobre todo su abuelo y su padre, manifestó públicamente la sospecha de que pudo haber más involucrados en el hecho.

La sospecha se apoya en distintos elementos incorporados al expediente y en la necesidad de reconstruir qué ocurrió después del crimen , especialmente en relación con los movimientos posteriores de Barrelier.

En ese sentido, uno de los puntos que los investigadores deberán esclarecer es cuál fue el rol de la propietaria del Ford Ka negro —una mujer con la que el acusado mantenía un vínculo sentimental— que habría sido utilizado para trasladar los restos y que luego fue lavado antes de ser secuestrado por la Justicia.

Otra incógnita gira en torno a las personas que se encontraban en la vivienda de la calle Juan del Campillo . Según explicó Garzón, Barrelier ocupaba un sector delantero de la propiedad, mientras que otras dependencias estaban ubicadas más al fondo del terreno. En ese contexto, los investigadores buscan determinar quiénes estaban presentes esa noche, qué pudieron haber visto y si alguien tenía conocimiento de lo ocurrido.

Otra pregunta apunta al descampado de Ampliación Ferreyra: ¿Por qué Barrelier eligió ese lugar para descartar el cuerpo? ¿Lo conocía previamente? ¿Qué relación tenía con esa zona?

En declaraciones a los medios, Carlos Nayi , abogado de la madre de la víctima, dijo que el Ford Ka negro “ingresó a alta velocidad en el predio de 240 hectáreas” el 25 de mayo entre las 11.45 y las 12.15.

“Llegó hasta un punto determinado ubicado a un kilómetro del lugar donde se constituyó la base operativa de búsqueda, permaneció por espacio de menos de media hora. Un vecino vio una fogata y, finalmente, en las cercanías de ese sector fueron hallados los restos de Agostina ”, sostuvo Nayi en diálogo con TN .

Mientras tanto, la causa continúa avanzando con nuevas pericias y declaraciones y análisis de evidencia. La búsqueda terminó; la investigación, en cambio, recién comienza.

Fuente: Infobae