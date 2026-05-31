Protestas por el asesinato de Agostina Vega: hubo enfrentamientos entre policías y vecinos de la víctima

Tras siete días de búsqueda, las autoridades de Córdoba confirmaron este sábado el hallazgo del cuerpo de la adolescente Agostina Vega en un descampado.

En medio del dolor por la noticia, los amigos y vecinos de la familia que estaban congregados frente a la casa de Melisa Heredia, madre de la víctima, decidieron manifestarse para exigir justicia y cortaron las calles cercanas al domicilio en el barrio Mosconi.

En cuestión de minutos, el grupo se multiplicó y cortó el tránsito en ambos sentidos de la autopista lindera. La tensión aumentó cuando varios manifestantes decidieron lanzar neumáticos para evitar que los autos circularan. Minutos después, la Policía se presentó en el lugar y decidió dispersar la concentración.

Alrededor de las 21, otro grupo se concentró frente a la comisaría donde Melisa Heredia había radicado la denuncia de la desaparición de su hija. En los alrededores, los manifestantes incendiaron bolsas de basura para cortar el tránsito y lanzaron piedras , por lo que la Policía y personal de Infantería se desplegaron afuera del edificio para evitar que escalara la violencia.

Ante la continuidad del lanzamiento de proyectiles por parte de algunas personas, la Policía respondió con gases lacrimógenos y balas de goma para intentar dispersarlos . Tras varios minutos de tensión y una breve negociación entre los uniformados y los manifestantes, la situación comenzó a normalizarse y parte de los congregados se retiró del lugar.

Este sábado, en una conferencia de prensa, el fiscal Raúl Garzón confirmó el hallazgo del cuerpo de la adolescente de 14 años que estaba desaparecida y señaló: “ Estamos ante un homicidio. El móvil está por esclarecerse".

“A Agostina se la buscó en todo el país, más allá de que el epicentro de la investigación era Córdoba capital”, destacó el funcionario judicial. “ No hay peor situación que la de un desaparecido . Este hallazgo nos permite empezar el duelo, con profundo dolor y respeto”, agregó.

El único detenido e imputado por el delito de privación ilegítima de la libertad calificada es Claudio Gabriel Barrelier , de 33 . Garzón aseguró durante la conferencia de prensa que volverá a llamarlo a indagatoria en las próximas horas .

Barrelier es un hombre del círculo íntimo de la familia que en el pasado mantuvo una relación sentimental con Melisa Heredia, la mamá de la víctima.

Fuente: TN