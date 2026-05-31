Crimen de Agostina Vega en Córdoba: volverán a indagar al único detenido y no se descartan nuevas imputaciones

Miguel, el abuelo de Agostina Vega habló en medio de la conmoción por el crimen y expresó su angustia por tener que comunicarle la noticia a su hija, que permanece internada. “Nos está esperando el cuerpo médico para poder darle esta terrible noticia que no sabemos cómo se la vamos a poder decir” , contó.

En ese contexto, también defendió a su familia de versiones que circularon en las últimas horas: “Se hablaron cosas de mi hija que no tienen nada que ver, ella no está imputada ni investigada”.

La fiscalía confirmó que Claudio Barrelier, el principal sospechoso por el crimen de Agostina Vega, será citado a declarar. “El detenido será llamado nuevamente a indagatoria”, sostuvo el fiscal Raúl Garzón durante la conferencia de prensa este sábado.

Luego de que las autoridades confirmaron que Agostina Vega fue encontrada muerta, el Club Atlético Racing de Córdoba publicó un comunicado expresando su tristeza y deseándole condolencias a la familia de la adolescente, además de reiterar el pedido de justicia.

El asesinato de Agostina Vega en Córdoba generó una profunda conmoción en todo el país. El cuerpo de la adolescente, que era intensamente buscada desde hace una semana, fue encontrado este sábado en un descampado a pocos kilómetros de su casa.

En medio del dolor, varias figuras del espectáculo utilizaron sus redes sociales para acompañar a la familia de la joven mientras avanza la investigación contra un sospechoso, Claudio Barrelier, de 33 años, que era cercano a la familia de la víctima.

El hallazgo del cuerpo de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en Córdoba, devastó a su familia y dejó a toda la comunidad desconsolada. Mientras avanza la investigación sus vecinos se acercaron hasta la casa de los abuelos maternos con imágenes de la chica y carteles con pedidos de justicia .

Al momento que algunas personas depositaban velas encendidas en la reja de la vivienda, otras elevaron una oración para pedir justicia. A unas cuadras de ese lugar, hubo momentos de tensión entre allegados de la familia de la víctima y la policía durante una marcha.

Carlos Nayi , abogado de Melisa Heredia, madre de Agostina Vega , confirmó que la mujer fue incorporada como querellante particular en la investigación por el crimen de la adolescente de 14 años.

El letrado también reveló que el cuerpo de la víctima fue encontrado “desmembrado” a aproximadamente un kilómetro del lugar donde se había instalado la base operativa de búsqueda. Además, sostuvo que “todo indica que la muerte violenta se habría producido entre la noche del sábado y la madrugada del domingo”.

El abogado Carlos Nayi , representante de la madre de Agostina Vega , aseguró que el Ford Ka negro vinculado a la investigación “ingresó a alta velocidad” al predio de 240 hectáreas de Ampliación Ferreyra, en la provincia de Córdoba, el 25 de mayo por la noche.

Según contó a TN , el vehículo habría recorrido aproximadamente un kilómetro dentro del descampado hasta un punto cercano a la base operativa de búsqueda, donde permaneció menos de media hora.

Fernanda Alaniz, la abogada del padre de Agostina Vega habló con TN y dijo que "es un espanto" lo que se sabe sobre el estado en el que encontraron el cuerpo de la adolescente.

En paralelo, aseguró que todavía se mantiene el secreto de sumario por lo que no puede revelar más precisones por el momento.

El abogado Carlos Nayi , abogado de la madre de Agostina Vega , dijo en diálogo con TN que la denuncia de su desaparición ocurrió luego de tres horas, y que para ese momento la adolescente ya había sido asesinada .

El abogado de la mamá de Agostina Vega, Carlos Nayi, sostuvo que " había optimismo en la familia hasta que se conocieron detalles ".

Asimismo, ante la consulta de Nelson Castro al aire de TN , el abogado confirmó que Melisa , la mamá de Agostina, " todavía no sabe que su hija está muerta ".

Antes de que se encontrara el cuerpo de la chica, Melisa Heredia quedó internada por un cuadro de deshidratación grave en una unidad de terapia intensiva en el Hospital San Roque de la Ciudad de Córdoba.

En paralelo, el abogado aseguró: "Ahora la fiscalía tiene un nuevo desafío que es determinar todas las responsabilidades . Materialmente es imposible que una sola persona (el único imputado, Claudio Barrelier) haya llevado adelante semejante actividad criminal , sin contar con una logística, poder económico y la intervención de distintas personas".

Entre lágrimas, el abuelo de Agostina Vega pidió que la investigación avance hasta las últimas consecuencias y reclamó justicia. “Que caigan todos los que tuvieron algo que ver con la muerte de mi nieta”, expresó.

Convencido de que el crimen ocurrió la misma noche de la desaparición , aseguró que seguirá participando de las movilizaciones hasta que todos los responsables sean condenados : “Voy a seguir marchando hasta que todos los que estuvieron implicados terminen pudriéndose en la cárcel”.

La legisladora cordobesa Laura Vilches interrumpió la conferencia de prensa del fiscal Raúl Garzón y cuestionó con dureza el accionar de la Justicia en la investigación por el crimen de Agostina Vega.

Lo acusó de no dar respuestas suficientes, calificó de "payasada" algunas de sus declaraciones y le pidió que dejara de hacer comentarios que consideró inapropiados . " No sea cínico ", concluyó.

El fiscal rechazó los cuestionamientos, defendió el trabajo de los investigadores y aseguró que los avances en la causa fueron resultado de pruebas y procedimientos técnicos.

Este sábado se encontró el cuerpo de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que era intensamente buscada en Córdoba desde el sábado 23 de mayo. Desde el momento de su desaparición hace una semana, la investigación avanzó con allanamientos, peritajes, declaraciones y rastrillajes que permitieron dar con el paradero de los restos de la menor.

Hasta el momento hay un único detenido: Claudio Barrelier , un hombre de 33 años que mantuvo una relación sentimental con la mamá de la chica. Se cree que sería quien habría asesinado a la adolescente.

Durante la conferencia de prensa, el fiscal Raúl Garzón confirmó que la escena del crimen sería la casa en la que se vio entrar a Agostina: " Se encontraron evidencias de amplio valor probatorio en la vivienda de Barrelier y no se registró que la joven saliera de ahí desde el sábado a la noche".

En paralelo, sostuvo que el principal sospechoso sí salió de su vivienda en varias oportunidades después de la desaparición de Agostina Vega.

La marcha convocada en Córdoba para pedir la aparición con vida de Agostina Vega se canceló abruptamente este sábado, cuando el cuerpo de la adolescente fue encontrado en un descampado después de siete días de búsqueda.

Pasadas las 17 se reveló la terrible noticia desde el operativo en el barrio Ampliación Ferreyra, y mientras el abuelo materno y el padre se encargaban del procedimiento correspondiente, el resto de la familia estalló por el dolor y la impotencia.

"Con enorme dolor debo decirles que hemos encontrado restos humanos y hay un 98% de posibilidades de que sean de Agostina ", confirmó el fiscal durante la conferencia de prensa.

El fiscal Raúl Garzón pidió a los periodistas "suma prudencia y respeto ante un hecho donde la víctima es una menor". Antes de las preguntas de la prensa, el fiscal advirtió: "Aquí se habla cuidadosamente, y ustedes sabrán qué preguntar más allá de lo que este fiscal deba informar".

La conferencia de prensa que convocaron el fiscal de la causa, Raúl Garzón , junto al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros , estaba anunciada para las 18.30. Se demora la palabra de las autoridades, que darán detalles del caso que moviliza al país hace días.

Tras el hallazgo de un cuerpo en el descampado, los familiares de Agostina pidieron justicia . "Vamos a quemar todo", dijo el papá de la adolescente de 14 años que estuvo varios días desaparecida en Córdoba.

La unidad forense abandonó el predio ubicado en la zona de búsqueda de la adolescente desaparecida.

El movimiento se produjo después de que los investigadores trabajaran durante varias horas en el lugar donde fue hallado un cuerpo , mientras crece la expectativa por la confirmación oficial de su identidad .

Tras la noticia del hallazgo de restos humanos en el descampado del barrio Ampliación Ferreyra, un grupo de vecinos inició una movilización para pedir justicia por Agostina .

"Somos vecinos y nos hemos convocado de barrios cercanos para pedir justicia por Agos. Queremos justicia por la nena", dijo una mujer en diálogo con TN .

Los restos fueron hallados en un descampado que era rastrillado por los investigadores. La joven de 14 años permanece desaparecida desde el sábado pasado. El único detenido Claudio Barrelier volvió a declarar ayer y cambió su versión de los hechos.

El tío de Agostina, Gastón, confirmó en diálogo con TN que llevarán adelante una nueva manifestación para pedir por la aparición de la adolescente desaparecida.

Según pudo saber TN , las autoridades brindarán más información acerca del operativo de búsqueda.

Gabriel Vega, el papá de la adolescente, se acercó a la zona en donde más de 200 efectivos trabajan para buscar pruebas que den con el paradero de la menor.

El abuelo de Agostina detalló que el traslado se realizó para llevar a cabo un mejor diagnóstico.

Según confirmó el abuelo de Agostina a TN , personal médico accedió a la vivienda para atender a la madre de la adolescente, ya que sufrió un pico de estrés.

Miguel, el abuelo de Agostina, indicó en diálogo con TN que aún no tienen información sobre los rastrillajes en el barrio Ampliación Ferreyra. "Estamos atentos a las novedades", dijo.

"Fue una semana de terror", expresó el hombre con respecto a cómo viven estas horas.

A una semana de la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, habló por primera vez su padre , Gabriel Vega, y dio declaraciones acerca de la búsqueda de su hija. “El detenido no actuó solo, hay gente que fue cómplice”, expresó en diálogo con TN .

Gabriel contó que se encontraba el Merlo el fin de semana pasado, cuando su hija desapareció, y que se enteró porque durante la tarde del domingo lo llamó el padrino de la menor y le contó lo que estaba pasando. “Me agarró una crisis de nervios” , recordó.

A más de 24 horas del inicio del operativo, las autoridades de Córdoba siguen buscando pruebas entre los pastizales de las más de 200 hectáreas que comprende la zona señalada.

En medio de la manifestación, TN pudo conocer algunos de los testimonios de los vecinos que participan de la marcha.

"Fueron a hacer la denuncia el domingo, pero priorizaron un partido de fútbol en lugar de la vida de una niña de 14 años ", expresó una mujer. "Da bronca e impotencia, tengo dos nenas y no tengo la tranquilidad de que estén en la puerta de mi casa porque tengo miedo de que se las lleve un depravado", sumó.

Otro vecino también manifestó su malestar con respecto al accionar de las autoridades. " Es incomprensible que la búsqueda haya demorado tantos días ", dijo, a la vez que sumó: "Vinimos a darle apoyo a la familia para hacerles saber que no están solos".

Según pudo saber TN , personal policial se acercó hasta la casa de la familia para llevar a cabo nuevas medidas.

Los efectivos se encuentran analizando el teléfono de Melisa Heredia, la mamá de la adolescente desaparecida.

Familiares y seres queridos de la adolescente desaparecida realizan una nueva movilización para elevar el reclamo. "Que hable el detenido", dice uno de los carteles de los manifestantes.

" ¿Qué están esperado para hacerlo hablar? ", dijo una de las vecinas en diálogo con TN sobre la situación del principal sospechoso, Claudio Barrelier. "Que diga donde está la criatura", exigió.

El padre de Agostina señaló a Melisa Heredia, la madre de Agostina, por haber estado " con gente que no tenía que estar ".

"Que la mamá se haga cargo, si tiene más información que lo diga, porque así vamos a encontrar a Agostina", sostuvo Gabriel Vega.

En cuanto el papá de Agostina fue consultado sobre sus hipótesis acerca de la desaparición, él respondió: " Agos era una persona muy confianzuda . Ella era inocente y confiaba mucho en la gente. Yo le decía que no confiara y renegaba mucho por eso".

"El detenido no actuó solo, hay gente que fue cómplice ", manifestó Gabriel Vega, a la vez que remarcó que "no quiere dar nombres" porque "hay mucha gente investigada".

Gabriel Vega , el padre de la adolescente desaparecida, habló en exclusiva con TN y contó que él hizo su propia investigación acerca de los hechos.

"Estuve mano a mano con el detenido. Lo investigué y grabé la conversación, está la prueba de todo lo que él dice. No puedo contar mucho, pero son cosas bastante complicadas", indicó el hombre.

"Había muchas cosas. Entre la madre y este tipo (Claudio Barrelier) hay algo. No sé qué, pero hay algo. Yo necesito que me digan la verdad para encontrar a Agostina", sumó.

En el séptimo día sin Agostina, habló su abuelo con TN y contó cómo viven estas horas. "Anoche recién pudimos descansar un poco", indicó. A su vez, dijo que su hija y mamá de la adolescente, Melisa, tuvo que ser asistida por personal médico debido a una serie de descompensaciones que sufrió durante la marcha de este viernes.

"Seguimos como se puede", expresó el hombre con respecto a cómo está la familia. A su vez, indicó que realizarán nuevas marchas hasta que su nieta "aparezca con vida" o, en el caso contrario, de "que se esclarezcan" los hechos.

Mientras las autoridades realizan los rastrillajes en el barrio Ampliación Ferreyra por la desaparición de Agostina en Córdoba, un vecino de la zona aportó un valioso testimonio: contó que vio el auto en medio del descampado y a una persona que prendía fuego cerca .

El vecino dijo que si bien ellos suelen quemar basura en el descampado y no es raro ver fuego allí, el lugar donde este hombre encendió la fogata era metros hacia adentro y por eso le llamó la atención. Este dato movilizó rápidamente a la división de perros de búsqueda hacia el área indicada .

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros , dijo que este viernes se recolectaron pruebas. "Cada prenda y elemento que encontramos, le consultamos al fiscal y fueron trasladadas para su peritaje", sostuvo.

Asimismo, el funcionario explicó que hay elementos "que llevan a una hipótesis clara" y que " Barrelier tiene vinculación con el hecho ". "Lo tenemos determinado por el trabajo de los investigadores", sumó.

" Estamos trabajando sobre pistas firmes ", indicó Quinteros, a la vez que confirmó que se realizan dos rastrillajes en simultáneo para encontrar a la adolescente.. En cuanto fue consultado sobre el detalles de las pruebas halladas, el ministro se negó a dar mayores declaraciones sobre el tema.

"Nosotros tenemos determinado por el seguimiento de las cámaras que Barrelier estuvo en la zona el lunes en un horario determinado", continuó. Además, afirmó que en su declaración, el sospechoso no pudo explicar de manera contundente por qué estuvo allí. "Ante la evidencia cambió su declaración. Estuvo mintiendo ", agregó.

La desesperada búsqueda de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que mantiene en vilo a la provincia de Córdoba, ingresó en horas decisivas.

Mientras el fiscal de instrucción Raúl Garzón lidera las tareas en el terreno, el abogado de la madre de la menor, Carlos Nayi, aportó precisiones exclusivas a TN para reconstruir de forma cronológica cómo fueron las últimas horas de Agostina antes de que se perdiera por completo su rastro.

El descampado del barrio Ampliación Ferreyra cuenta con más de 240 hectáreas . Tras la información que aportó un supuesto testigo, los efectivos comenzaron a trabajar en un punto que sería clave.

Según pudo saber TN , un vecino dijo que habría visto al auto Ford Ka negro y a una persona que estaba descargando cosas del vehículo.

En el lugar, trabajan más de 200 agentes junto a recursos como drones, perros rastreadores y equipos especializados.

Carlos Nayi, el abogado de la mamá de Agostina, habló con TN y sumó detalles sobre el operativo que se lleva a cabo en el descampado, donde estuvo el principal sospechoso.

" Son momentos decisivos y hasta de desesperación ", expresó el letrado, quien además señaló que Claudio Barrelier -el único detenido- "mintió una y otra vez".

A su vez, Nayi indicó que hay dos epicentros en la búsqueda : por un lado, la casa de Campillo al 878, donde las antenas telefónicas ubicaron el celular de la adolescente por tres horas aproximadamente; y por otro, en la zona rural de Ampliación Ferreyra -de más de 240 hectáreas- donde la fiscalía supone que el sospechoso "descartó" un elemento relevante para la causa.

En las últimas horas, trascendió que un testigo habría visto a Agostina antes de su desaparición. Sin embargo, el abogado negó tener conocimiento de ello. "No me consta que alguien la haya visto", respondió.

Por último, el letrado confirmó que, por el momento, la causa no cambió de carátula.

Los investigadores siguen la pista del Ford Ka negro para dar con el paradero con Agostina Vega . El auto es propiedad de una novia o amante del único detenido, Claudio Barrelier, quien se presentó voluntariamente ante la justicia para prestar una declaración que resultó clave para la causa.

Según pudo saber TN , la mujer contó que el domingo, el día después a la desaparición de la joven, Barrelier le pidió el auto prestado. En las últimas horas, las autoridades lo peritaron y el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que el coche “fue lavado“ .

Luego de una noche de rastrillajes sin resultados, se puso en marcha un nuevo operativo para buscar a Agostina Vega en Córdoba . Con el cambio de turno de los efectivos que participaron durante la madrugada, nuevos equipos retomaron las tareas en barrio Ferreyra. La investigación ya acumula más de 19 allanamientos . Las autoridades utilizan helicópteros, drones y perros.

La investigación por la desaparición de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que es intensamente buscada en Córdoba, sumó un nuevo y oscuro capítulo que acorrala a Claudio Gabriel Barrelier , el único imputado en la causa.

Fuentes vinculadas al caso revelaron una serie de movimientos sospechosos llevados a cabo por el hombre de 33 años la misma noche en que se perdió el rastro de la menor.

En diálogo con TN , el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, afirmó que "Barrelier claramente está mintiendo" y que en cada declaración "miente más y embarra aún más la cancha" .

Quinteros expresó eso refiriéndose al cambio en el relato del acusado, que durante la segunda declaración frente al fiscal Garzón reconoció que Agostina sí estuvo en su casa antes de desaparecer .

En medio de la búsqueda para encontrar a Agostina Vega , la adolescente de 14 años que está desaparecida en Córdoba desde hace una semana, sus compañeros de colegio publicaron un emotivo video para pedir que aparezca con vida.

La grabación muestra a los alumnos del curso con hojas sobre sus caras que conforman la frase “En el aula falta Agos” . La toma final también exhibe el pupitre vacío en el que la adolescente solía sentarse .

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó en diálogo con TN que el auto Ford Ka negro que secuestró la Justicia en el marco de la investigación " fue lavado ".

Tras la segunda declaración de Claudio Barrelier, se realiza un nuevo procedimiento en su casa ubicada en la calle Campillo 878.

La Policía de Córdoba sumaron refuerzos para intensificar la búsqueda de Agostina en las más de 200 hectáreas que comprende la zona.

El ministro de Seguridad confirmó que el operativo continuará durante la noche.

Tras la segunda declaración de Claudio Barrelier, habló su abogado Jorge Sánchez del Bianco, que desmintió las versiones sobre su renuncia.

"Cuando él decidió declarar, le expliqué los riesgos y las consecuencias que eso traía, ya que yo no tenía acceso a la causa y no conocía la prueba. Él lo entendió y me dijo que no tiene nada que esconder", explicó el letrado.

Sánchez del Bianco habló también sobre la pista del auto Ford Ka de color negro que investiga la Justicia. "Es un vehículo que condujo Barrelier el lunes al mediodía, que es propiedad de una amiga, que vive en barrio Yofre. Se lo habría prestado para ir a buscar unas herramientas", indicó.

El abogado dijo, además, que Barrelier reconoció que Agostina estuvo en su casa y que, al salir, ella se subió a un auto, del cual no dio mayores detalles. "Lo que manifesta es que le llamó la atención que salió sola", indicó.

Sobre el cambio en la versión de su testimonio, Sánchez del Bianco manifestó que Barrelier mintió "por temor y para proteger a su hija".

El imputado dio su declaración por segunda vez ante el fiscal Raúl Garzón y la causa volvió a estar bajo secreto de sumario.

Según pudo saber TN , la fiscalía tiene acreditado que el sospechoso, Claudio Barrelier, estuvo el lunes en la zona de Ampliación Ferreyra en un auto Ford Ka negro. Se cree que el único detenido permaneció allí por menos de una hora.

En medio de la búsqueda de Agostina, habló el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, y aseguró que las autoridades siguen buscando intensamente a la adolescente en la zona rural de Ampliación Ferreyra.

"El fiscal entiende que en el área puede haber elementos muy relevantes para la causa", expresó. Y sumó: "Hay recursos ilimitados para encontrar a Agostina".

Sobre las pistas que sigue la fiscalía, el funcionario respondió: " Podría haber sido un lugar en el que el imputado ingresó el lunes y descartado algo relacionado a la causa ".

Sin embargo, agregó: "Hasta el momento no ha dado resultado positivo". Además, Quinteros confirmó que el operativo continuará durante la noche.

En medio de la angustiante búsqueda de Agostina Vega , TN pudo acceder a distintas fotos de la adolescente de 14 años junto a su familia y amigos. Las imágenes muestran escenas familiares, cumpleaños, reuniones y momentos compartidos con su mamá y otros seres queridos.

El material se dio a conocer mientras continúa el operativo para encontrar a la menor , desaparecida desde hace casi una semana en Córdoba.

En medio de la desesperada búsqueda de Agostina Vega , TN accedió a un audio que la adolescente le envió a su grupo de amigas antes de desaparecer. En el mensaje, la joven le contaba que tenía pensado hacerle “ una sorpresa ” a su mamá.

“Tengo que ir con el novio de mamá para hacerle una sorpresa a mi mamá. Me tengo que escapar (sic)”, se la escucha decir en la grabación.

El abuelo de Agostina, Miguel, dijo que la mamá de la adolescente volvió a descompensarse, por lo que tuvo que ser atendida por médicos que trabajan en el lugar.

Poco después, sostuvo que la familia aún mantiene las esperanzas de volver a ver a Agostina con vida. "Yo sé que está viva. Y la vamos a tener pronto con nosotros. Ella va a volver a casa con nosotros", manifestó el hombre en diálogo con TN .

Según pudo saber TN , un nuevo elemento detectado en el avance de la investigación permitió que la fiscalía vuelva a convocar al principal sospechoso.

La búsqueda de Agostina Vega continúa intensificándose en Córdoba . En las últimas horas, TN pudo acceder a un mensaje que su mamá le envió al principal sospechoso para preguntarle si sabía algo sobre el paradero de la adolescente.

La conversación de WhatsApp ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando la mujer, Melisa Heredia, comenzó a preocuparse porque la joven no regresaba y no lograba comunicarse con ella. En el chat, la madre le preguntó al único detenido, Claudio Barrelier, qué le había pedido Agostina antes de desaparecer .

Momentos antes, Melisa Heredia -la madre de la adolescente- expresó el dolor que atraviesa por la búsqueda de su hija.

"Necesito que aparezca ya. Que me la devuelvan", dijo entre lágrimas en diálogo con TN .

Melisa Heredia, la madre de Agostina, habló en la marcha que se realiza esta tarde en el centro de la ciudad de Córdoba para exigir su aparición.

En su declaración, señaló a una supuesta amante del único detenido, Claudio Barrelier. "Yo quiero que investiguen a esa mujer, ella debe tener algo que ver con mi hija", remarcó.

"Yo la vi dos veces en mi vida y habló de mí como si me conociera. Ella es amante de Claudio", aseguró la mujer. A su vez, dijo que desconoce su apellido, pero que sería de nombre "Soledad".

La movilización se lleva a cabo en el centro de Córdoba y está encabezada por la madre de la adolescente, familiares y amigos.

Pasadas las 17:30, continúa el operativo en el lugar donde fue visto Claudio Barrelier, el único detenido hasta ahora por la desaparición de Agostina Vega.

La zona presenta una dificultad, ya que los pastizales que crecen en el área tienen más de un metro y medio de altura.

El periodista Sebastián Domenech, que realiza una cobertura especial desde Córdoba, informó que el padre de la adolescente desaparecida -que es expolicía- habría estado recorriendo la zona en ese vehículo como parte de una investigación propia.

Melisa, la madre de Agostina, partió al centro de la ciudad, donde familiares y amigos de la adolescente marcharán para pedir por su regreso a casa. "No me dejen sola, por favor, mi hija tiene que aparecer hoy", clamó con la voz quebrada antes de subirse al auto.

Además, los vecinos y amigos de la familia también partieron en un colectivo.

La abuela de Agostina habló con TN sobre el momento tan angustiante que atraviesa su familia ante la incertidumbre. "Todavía no tenemos ninguna información. Lo único que nuestro abogado nos dijo es que nos quedáramos tranquilos", señaló.

Elizabeth contó que recibieron la llamada del abogado cuando vieron en los medios que el ministro de Seguridad de Córdoba habló ante la prensa. "Vivimos un momento de desesperación porque apareció el ministro, hizo una conferencia de prensa en el lugar y nosotros pensamos lo peor. Nosotros en ese momento pensamos lo peor. Y tuvimos que salir afuera porque hay una señora mayor que es la abuela de Agustina y no, no quería que nos vieran de esa forma. Así que nos tuvimos que salir afuera por eso. Pero después nos tranquilizamos", afirmó.

Además, manifestó su preocupación porque hace seis días que la rotisería permanece cerrada. "Nosotros vivimos de ese negocio", lamentó y aclaró que no piden ayuda económica, pero reconoció que atraviesan una situación grave. "Estamos todos sin trabajar, con la ayuda de los vecinos, que nos acercan algo, pero solamente con la ayuda de ellos", confirmó.

Miguel, el abuelo materno de Agostina, convocó a una marcha para hoy a la 17. La familia esperará en su casa a los vecinos que quieran apoyar y se irán en colectivo hacia el centro de la ciudad. Marcharán desde Tablada y General Paz hasta Colón y General Paz. "Nos quedaremos ahí hasta que aparezca alguien", señaló.

Con tristeza, pidió a la comunidad que los acompañe. "Nos sentimos apoyados a medias", lamentó y agregó: "Necesitamos que alguien nos informe o que vengan y se acerquen a dar apoyo".

La abogada del papá de Agostina Heredia, Fernanda Alaniz, se presentó en el lugar de rastrillaje en el barrio Ampliación Ferreyra, y aseguró que la adolescente "fue engañada". Asimismo, confirmó que los procedimientos que están realizando "son los correctos".

"La investigación se viene siguiendo minuciosamente, cosa por cosa se está estudiando y creemos que estamos siguiendo los pasos correctos", remarcó la letrada y aseguró confiar en el trabajo del fiscal Garzón, que es "impecable".

Asimismo, desmintió la supuesta hipótesis de que la nena había intentado escaparse de casa. "Ella no se quiso alejar, ella se juntó con esta persona, fue engañada y hoy no está acá con nosotros, la estamos buscando con rastrillaje", remarcó Alaniz.

Según pudo conocer TN, entre ayer y hoy los peritos examinan la casa de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido por la desaparición de Agostina en Córdoba. Uno de los puntos de mayor enfoque donde buscan información genética es la cama del principal sospechoso ante una de las hipótesis, que se trataría de un ataque sexual.

Continúa el operativo de búsqueda en la zona rural de Ampliación Ferreyra, donde las cámaras captaron a Barrelier, aparentemente solo, horas después de la desaparición de Agostina Heredia. Como informó el ministro de Seguridad de Córdoba, están trabajando 150 efectivos y la división de canes entrenados en una zona de 200 hectáreas.

Un video al que accedió TN muestra el momento en que el auto rojo -que está siendo peritado por la policía- pasó cerca de la casa del detenido.

El fiscal Raúl Garzón, que investiga la desaparición de Agostina Vega: "La buscamos viva y la buscamos sin vida también"

"La investigación va avanzando a partir de las pruebas que se obtienen se van indicando nuevas medidas. Se está trabajando en varios lugares y se va a trabajar en distintos lguares a partir de la evidencia probatoria previa"

"La buscamos viva y la buscamos sin vida también, son las dos hipótesis. La prueba conduce en ambas direcciones. Hay pruebas que por momentos nos dan una expectativa de que está con vida y hay otras que nos da una expectativa distinta"

"Permanentemente se suman algunos resultados de relevamientos de prueba. Estamos ante un hecho que tiene cuatro o cinco días. Estamos en ese clima, la progresividad abre nuevos caminos. Lo que comenzó siendo una denuncia, sigue"

"La buscamos sin parar, día y noche trabajan los equipos para encontrar a Agostina. La peor hipótesis es la desaparición, es el peor estado. Queremos que esto llegue a su fin, sea el desenlace que sea"

"La prueba indica que es Agostina la del video. Se ha chequeado permanentemente si salió, pero no voy a dar detalles porque es pertinente para la causa. La fiscalía hizo todos los relevamientos, desde el minuto que entró hasta que salió"

La policía perita un vehículo rojo e incluyó perros rastreadores en el operativo en el barrio Ferreira, en Córdoba. Busca pistas sobre Agostina Veva y sigue los movimientos de Claudio Barrelier, el detenido por la desaparición.

Durante la mañana del viernes, hubo allanamientos en la casa del detenido por la desaparición de Agostina Vega, Claudio Barrelier, y en una zona rural cercana a la ex ruta 9.

Investigan si Claudio Barrelier usó un auto prestado el lunes, cuando la adolescente de 14 años llevaba 2 días desaparecida.

La madre de la adolescente de 14 años fue convocada por las autoridades después de haber recibido un llamado urgente relacionado con el caso. La nena es buscada intensamente desde hace 6 días cuando fue a la casa de un amigo de la madre en remis. La última imagen que se tiene de ella es de las cámaras de seguridad frente a la casa del hombre. El sospechoso Claudio Gabriel Barrelier está detenido.

Mientras se intensifica en Córdoba la búsqueda de Agostina Vega , la adolescente de 14 años que fue vista por última vez el sábado 23 de mayo , su mamá recibió un inquietante mensaje que ya analiza la Justicia.

“Tu hija está bien. Dormida. Quedate tranquila ”. La frase, que le llegó en las últimas horas a Melisa Heredia desde un número desconocido, se convirtió en una pieza clave la la investigación que encabeza el fiscal Raúl Garzón.

El abogado de Claudio Gabriel Barrelier , único detenido e imputado en la causa por la desaparición de Agostina Vega , aseguró que su cliente sostiene que la menor que aparece en el video difundido en las últimas horas no es la adolescente de 14 años, sino su hija de 11. Según explicó el letrado, Barrelier afirmó desde la cárcel que las imágenes corresponden a una salida para comprar cigarrillos y una gaseosa en un quiosco cercano.

Además, la defensa rechazó versiones que vinculan la vivienda de barrio Cofico con actividades relacionadas al consumo de drogas o reuniones de la barra de Instituto. El abogado señaló que Barrelier es simpatizante del club, pero negó que sea integrante de la barra brava y remarcó que en la casa viven su pareja y su hija , por lo que manifestó preocupación por la exposición pública del domicilio.

A casi una semana de la desaparición de Agostina, la adolescente de 14 años, el fiscal Raúl Garzón afirmó que la principal hipótesis de la investigación la ubica dentro de la provincia de Córdoba. Aunque evitó brindar detalles por el secreto de sumario, sostuvo que toda la evidencia reunida hasta el momento indica que la joven sigue en territorio cordobés .

El funcionario señaló que el epicentro de la búsqueda continúa siendo Córdoba y remarcó que la Justicia y la Policía trabajan con todos los recursos disponibles para intentar dar con el paradero de la menor.

Agostina Vega , la adolescente de 14 años , permanece desaparecida desde la noche del sábado 23 de mayo en Córdoba. Según las investigaciones en curso, la última imagen registrada la muestra ingresando a una casa ubicada en la calle Campillo 878, en compañía de Claudio Gabriel Barrelier , de 33 años, quien fue detenido y es el principal sospechoso del caso.

La conmoción por su paradero se extiende por toda la provincia, con operativos de búsqueda que ya superan los cinco días.

La madre de Claudio Gabriel Barrelier, el único detenido e imputado por la desaparición de Agostina Vega , rompió el silencio y aseguró que su hijo es inocente.

“No tengo ni idea de por qué lo están inculpando a mi hijo . Espero que aparezca la nena, soy madre y abuela. Pero quiero que se limpie todo lo que se dice de Claudio, porque son todas mentiras”, expresó la mujer en diálogo con ElDoce.

Fuente: TN