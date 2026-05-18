“¿Creen que soy una bruja? No conocen lo peor de mí”: el video de una directora que explotó contra un curso

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Una directora de un colegio fue grabada retando a un grupo de alumnos por problemas de conducta y terminó pateando el pupitre de uno de ellos dentro del aula.





La secuencia fue grabada por una estudiante con un celular y rápidamente empezó a circular en redes sociales. Aunque en un primer momento trascendió que el episodio ocurrió en Río Negro, el Ministerio de Educación provincial salió a desmentirlo oficialmente y, por ahora, no se supo en qué escuela fue.





En las imágenes se ve a la mujer entrando al curso luego de que la docente a cargo pidiera ayuda porque los chicos no hacían caso.





Apenas ingresó, intentó hablar con los alumnos, pero uno de ellos seguía arrastrando el banco y haciendo ruido. Ahí reaccionó de manera abrupta: pateó el pupitre y lo increpó delante de todos. “¿Vas a seguir molestando? ¿Vas a seguir o querés que te ponga el banco un poquito más adelante?”, le dijo.





Después ocurrió el momento más tenso del video. Mientras el aula seguía alterada, la directora lanzó una fuerte advertencia al curso: “¿Ustedes creen que yo soy una bruja? Perfecto, pero no conocen lo peor de mí”.





Lejos de calmarse, continuó con el reto y defendió a los docentes del establecimiento. “Hay dos maneras de estar dentro de la escuela cinco horas. Si la quieren pasar bien, cambien de actitud. Si la quieren pasar mal, yo me pongo la gorra más de lo normal”, sostuvo.





Además, cuestionó el trato que reciben algunos profesores por parte de los estudiantes. “No voy a dejar que 10 personas maltraten y hagan pasar mal un momento a los profesores”, afirmó. Y agregó: “No hay un docente que salga de este curso y se sienta cómodo de trabajar”.





En otro tramo del video también se observa cómo le exige a un alumno que guarde el celular. “No me interesa si está prendido o apagado, guardalo”, le dice, mientras remarca que existe una normativa provincial que prohíbe el uso de teléfonos durante las clases.





La escena siguió escalando cuando otro estudiante mencionó la posibilidad de llamar a sus padres o acudir al Ministerio de Educación. “Que venga cuando quiera, y si quiere al ministerio le doy la dirección”, respondió la directora.





En un primer momento trascendió que el hecho había ocurrido en una escuela de Río Negro, pero el Ministerio de Educación de esa provincia salió a desmentirlo. A través de un comunicado, aclararon que ni el establecimiento ni las personas que aparecen en las imágenes pertenecen al sistema educativo rionegrino.