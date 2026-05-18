El jefe de la Fuerza Aérea se defiende en un foro de brigadieres y dice que “no” hay “irregularidades” en las compras de aviones

Tras la investigación de Clarín sobre presunta corrupción en la compra aeronaves realizada por la Fuerza Aérea Argentina entre 2021 y 2025, con foco en un avión Embraer adquirido el año pasado, la jefatura de la Fuerza Aérea aseguró a través de un foro de brigadieres que "no hay irregularidades".

El foro es presidido por el brigadier retirado Fernando Roca. Clarín obtuvo el texto de uno de los participantes del foro que habló con el jefe de la fuerza aérea, Gustavo Valverde, pero se desconoce quién lo firma.

Según esta comunicación interna, Valverde -salpicado por las denuncias junto a un equipo de la Casa Militar que responde a Sebastián Ibañez y a la secretaría general de la Presidencia- hicieron una fuerte defensa de las negociaciones efectuadas y niegan “irregularidades”. “Ante la investigación periodística realizada por el diario Clarín donde se menciona presuntas irregularidades en la licitación y compra de un avión EMB-140 por parte de la Institución, cabe aclarar que la FAA compró un aeronave en condiciones , que cumplía todos los requisitos de acuerdo al pliego de la licitación y que las empresas que quedaron afuera de la misma fue porque no cumplían algunos de esos requisitos.”

Afirmó a su vez que “ los procesos de la adquisición son totalmente transparentes" y se "brindará toda la información necesaria para aclarar la transparencia de la operación.” La comunicación interna de los brigadieres, sacudidos todos por las denuncias, indica que "el señor ministro de Defensa está al tanto del tema y sabe claramente que lo publicado no es cierto."

Y que “la Institución está trabajando internamente para ver que replica se va a realizar referente al tema”-

Consultado por este diario, en el Equipo de Comunicación Institucional de la Fuerza Aérea afirmaron que ningún texto por fuera de lo que informen ellos es oficial , y que pronto van a hacerlo.

El eje principal de la investigación cuestiona la compra de un avión Embraer ERJ-140LR usado, adquirido por unos 4,085 millones de dólares. Según el trabajo citado por distintos medios, y respaldado con documentos, ante una consulta a otro proveedor por una aeronave similar y en mejores condiciones presupuestó unos US$ 2,3 millones: la diferencia alimentó sospechas de un posible sobreprecio de alrededor de US$ 1,7 millones. Según una inspección realizada a la aeronave finalmente elegida, el avión presentaba problemas técnicos, corrosión y partes “canibalizadas”.

Es decir, habría presuntos hechos de sobreprecios, licitaciones presuntamente armadas, falta de controles, y compras de aeronaves en mal estado.

Desde el oficialismo, la investigación de Clarín causó dos primeras respuestas. La primera fue un incendiario posteo en X de la vicepresidenta Victoria Villarruel: "Gravísimo, varios años atrás, por mucho menos, renunciaban todos los implicados. Mientras los sueldos del personal militar están en el subsuelo y su obra social totalmente quebrada. ¿A quién responden estos uniformados?", escribió.

El otro poste fue del exministro de Defensa Luis Petri, quien recordó que " denuncié yo mismo este hecho en noviembre del 2025, cuando tomé conocimiento de la investigación periodística de Federico Teijero, que recién se publicó hoy. Hice la correspondiente denuncia penal en la Justicia Federal, antes de dejar mi cargo como Ministro de Defensa." Efectivamente, la fiscalía federal de Eduardo Taiano tiene un expediente abierto por " averiguación de delito".

Fuente: Clarín