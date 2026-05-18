Jorge Macri llegó a un acuerdo con el Gobierno nacional para cancelar la deuda de coparticipación del último año

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri , anunció este lunes un acuerdo con Nación para cancelar la deuda por la coparticipación acumulada durante el último año . "No incluye el pago de la deuda generada durante el gobierno de Alberto Fernández", aclaró.

El alcalde porteño hizo el anuncio en sus redes sociales, donde celebró: "Después de meses de trabajo conjunto, diálogo permanente con el ministro de Economía, Luis Caputo, y voluntad de ambas partes para resolver esta situación , logramos avanzar en una solución concreta".

Previamente, en septiembre de 2024 y con la intervención de la Justicia, se había llegado a un acuerdo entre el Gobierno nacional y el GCBA a través del cual la administración central le transferiría a la Ciudad los fondos equivalentes al coeficiente del 1,55, monto reconocido por la Corte Suprema en su fallo cautelar de fines del 2022.

El acuerdo se fue cumpliendo durante los primeros meses del año pasado. Sin embargo, desde la gestión de Jorge Macri denunciaron que a partir del mes de julio esos pagos comenzaron a ralentizarse y se acumuló la deuda que ahora se acordó cancelar.

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Tras varias negociaciones a nivel político y técnico, llegaron a un acuerdo a través del cual el Gobierno nacional le transferirá a la Ciudad una cartera de bonos con un vencimiento de 7 meses.

El pago y normalización de esta deuda había sido contemplado por el GCBA en el Presupuesto 2026 de la Ciudad, informaron desde el Gobierno porteño.

Este acuerdo no contempla la deuda acumulada durante el Gobierno anterior. En ese sentido, desde la Ciudad recordaron que, en plena pandemia, el expresidente Alberto Fernández recortó a través del Decreto 735/2020 la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) del 3,5% al 2,32%.

Posteriormente, a través de la Ley 27.606 del Congreso de la Nación se la redujo aún más, quedando el coeficiente de CABA en el 1,40% básico más un monto fijo para Seguridad.

A finales del año 2022, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó una medida cautelar que le reconocía a CABA el coeficiente del 1,55%. Sumado al 1,4% que la Ciudad ya recibía por transferencia automática, fijó el coeficiente en 2,95%.

En septiembre de 2024, la Ciudad llegó a un primer acuerdo con el Ministerio de Economía, a través del cual el Gobierno nacional le transferiría a la Ciudad los fondos equivalentes al coeficiente del 1,55.

Si bien el fallo cautelar de la CSJN establecía que el pago de estos fondos debía hacerse mediante transferencias diarias del Banco Nación, ante un pedido del Gobierno nacional, la Ciudad de Buenos Aires validó que las transferencias fueran realizadas semanalmente de manera directa desde el Tesoro nacional. Tras varios meses de demoras en estas transferencias durante el último año, hoy sellaron el nuevo acuerdo.

Este nuevo trato entre la gestión de Jorge Macri y el gobierno de Javier Milei se da en medio de las tensiones políticas entra La Libertad Avanza y el PRO, que buscar volver al centro de la escena de la mano de Mauricio Macri.

En las últimas horas, el primo del expresidente salió al cruce del titular de la Cámara de Diputados, el libertario Martín Menem, quien consideró que Mauricio Macri "le haría un favor al kirchnerismo" si compite en las elecciones presidenciales de 2027.

"No comparto. Todo el mundo tiene derecho a competir y hacer su aporte. Eventualmente habrá que ver cómo se compite y a favor de quién", le respondió Jorge Macri.

Este mismo lunes, el jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, dijo que Mauricio Macri "demostró como nadie que pone al país por encima de las ambiciones personales".

Y aprovechó para dejarle un mensaje al gobierno de Milei: "Tiene que ser un ida y vuelta las relaciones, no solamente pedirle al otro. Mauricio siempre ha demostrado el menor egoísmo que he notado en la política argentina desde el '83 hasta ahora".

Ritondo postuló a Santilli como "el indicado" para ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires en 2027, pero nada dijo de la Ciudad.

Con un Manuel Adorni enredado en acusaciones de enriquecimiento ilícito, Patricia Bullrich parece tener el terreno allanado para ser la candidata del oficialismo a la jefatura de Gobierno. Con esa certeza, desde el PRO vienen acelerando la gestión local y apuntalando una reelección de Jorge Macri para poder sostener su primer y principal bastión electoral.

Fuente: Clarín