Continúa la desesperada búsqueda de una mujer que desapareció en Bariloche

Una desesperada búsqueda se lleva adelante desde el viernes por una mujer de 52 años que desapareció en San Carlos Bariloche . Analía Corte fue vista por última en el barrio Melipal, cuando se fue de su casa a media mañana del pasado viernes. Un amplío operativo se desplegó en la zona para encontrarla.

Gabriel Bondel, amigo de la familia, dialogó con el canal local El Seis TV y confirmó que Analía desapareció entre las 11 y las 12.30 del 8 de mayo cuando su marido Milton se fue de su casa en la zona del kilómetro 6, en Rancho Grande . Informó que la mujer se encontraba “mal” y que tenía un cuadro depresivo .

“Ella estaba emocionalmente mal y medicada . Por eso pudo haber entrado a algún terreno o lugar de la playa y que esté por ahí, esa es una teoría mía. Entre amigos y vecinos empezamos a buscarla. No es la primera vez que sucede. Hicimos la denuncia y la policía vino a colaborar”, señaló.

Bondel pidió colaboración a los vecinos, ya que el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona no permitió distinguir hacia dónde se dirigió la mujer. “La última información que tenemos es que salió de su casa en el kilómetro 6 y que posiblemente bajó hasta Pioneros . Estamos buscando alguna cámara de vigilancia o alguien que la haya detectado porque en todas las cámaras que ayer averiguamos no se vio nada ”, sumó.

La Comisaría 27° difundió las características físicas de la mujer para que la comunidad pueda distinguirla: contextura delgada ; cabello negro con pocas canas, lacio y hasta los hombros; estatura aproximada de 1,65 metros ; ojos castaños ; tez trigueña blanca ; y sin rasgos físicos distintivos. Por el momento no se conoce qué ropa usaba cuando desapareció.

Un día después de la desaparición, el operativo es realizado por la Policía de Río Negro junto a un equipo de búsqueda de Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) de Bariloche. Las tareas de búsqueda iniciaron durante la tarde del viernes y se suspendieron durante la noche . Se reanudaron este sábado a primera hora .

Se concentraron en la ladera norte del cerro Otto, entre los kilómetros 4 y 7, mientras que otro grupo opera en un sector conocido como la usina militar, reportó el medio local El Diario de Río Negro . Desde el SPLIF confirmaron que sumaran un dron que permitirá ampliar las tareas de búsqueda en la zona .

Los rastrillajes encabezados por la Policía de Río Negro junto al Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales de Bariloche continuaron este domingo, desde las 7.30, en la zona oeste de la ciudad.

Según consignó el portal sureño, a la búsqueda se sumaron también la Brigada Rural, personal de Policía Montada y de la Comisaría 27, agentes de la Regional Tercera, además del Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER).

En sus redes sociales, Analía Corte se muestra muy apegada a su familia , en particular a su esposo Milton y a su hijo pequeño. Además, comparte contenido sobre su profesión: es profesora de yoga y comparte imágenes de sus clases para promocionarlas . También imágenes suyas haciendo yoga en diversos paisajes de Bariloche, tanto montañas como ríos.

Allegados de la familia reportaron a El Cordillerano que Corte vivió una situación similar en 2021 , cuando desapareció durante varias horas y fue encontrada cerca de una playa con un cuadro de hipotermia . Por este motivo creció enormemente la preocupación ante las bajas temperaturas de este fin de semana.

Fuente: La Nación