Conmoción en Córdoba: una alumna murió tras ser aplastada por un arco de fútbol

Una estudiante de 15 años murió este viernes en Jesús María, Córdoba, casi diez horas después de que se le cayera encima un arco de fútbol de hierro que impactó sobre su abdomen en medio de un recreo en una escuela secundaria de esa localidad ubicada a 50 kilómetros de la capital cordobesa.

La muerte de la adolescente conmocionó a la comunidad educativa del Instituto Provincial de Enseñanza Media (IPEM) 294, Santa Catalina, que recién esta mañana se enteró que la adolescente que se retiró dolorida ayer del colegio había fallecido.

La víctima, identificada por fuentes policiales como Angelina Espinoza , cursaba el cuarto año en ese secundario ubicado en la calle Santa Catalina, del barrio Totoral, en Jesús María.

Al parecer, la alumna se encontraba en la tarde del jueves jugando, subida a los hombros de uno de sus compañeros cuando se agarró del parante de un arco de hierro que suele estar apoyado contra una pared y en forma accidental cae y con ella el travesaño que le pega en la parte media de su cuerpo.

Compañeras de Espinoza afirmaron a la prensa local que el arco "siempre estuvo así" , sin amurar a la pared.

Con fuertes dolores en la zona abdominal , la adolescente fue llevada por su familia a una clínica de Jesús María donde tras escuchar lo que le había ocurrido, los médicos ordenaron un urgente estudio por imágenes y dispusieron su internación inmediata.

El comisario inspector Leonardo Vivas , de la Departamental Colón, explicó que tras el accidente desde la escuela se avisó al padrastro de la menor de edad, quien rápidamente pasó a buscarla en su auto y la llevó directamente a la clínica Viale.

"Llegó lúcida pero luego se descompensa con ese dolor en el abdomen que tenía. Entró en shock room, con un paro cardiorrespiratorio. La estabilizaron e hicieron todos los estudios. Ahí se dieron con que tenía un tipo de hemorragia", añadió el oficial de la Policía en diálogo con radio Cadena3.

Vivas señaló que en la clínica "la operaron de urgencia y luego de eso fue estabilizada y pasada a la UTI nuevamente pero cerca de las dos de la madrugada falleció" .

La adolescente que desde que llegó a la clínica estuvo internada en terapia intensiva, falleció como consecuencia de un shock hipovolémico.

"Se llegó al diagnóstico y el cuadro evolucionó rápidamente hasta el resultado que conocemos ”, lamentó en diálogo con Eldocetv el director médico de la clínica, José Obregón. Además, destacó que se implementaron “todos los mecanismos para asistirla”.

En tanto, la IPEM 294 declaró asueto por luto desde el turno tarde de este viernes, dado que cuando se enteraron de la muerte de la estudiante de quince años todos los alumnos se encontraban en clase durante el turno mañana.

Las autoridades de ese secundario también mantuvieron una reunión con inspectores y representantes del Ministerio de Educación de la provincia y funcionarios del municipio para coordinar la asistencia que se dará a los amigos y compañeros de la chica fallecida.

En forma paralela, la justicia inició una investigación para determinar cómo ocurrió el accidente en el que la alumna sufrió graves heridas internas tras ser aplastada por el arco de hierro.

Fuente: Clarín