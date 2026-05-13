Con el foco puesto en el interés internacional por la Argentina, el CICyP recibió al canciller Pablo Quirno

El Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP) recibió al canciller Pablo Quirno en el tradicional almuerzo de trabajo en el Alvear Palace Hotel.

En su discurso, Quirno destacó que el encuentro reunió a “quienes conocen de cerca las decisiones de inversión, los ciclos económicos, las oportunidades, los riesgos y también las consecuencias concretas que tiene para un país hacer las cosas bien o mal”.

“En un contexto como el actual eso importa mucho, porque Argentina dejó atrás una etapa donde se discutía únicamente cómo administrar crisis y hoy empieza a discutir cómo construir escala, crecimiento y poder económico”, destacó.

E insistió en que la Argentina “no está frente a un ciclo económico más sino frente a un cambio de paradigma” .

La apertura de la actividad estuvo a cargo de la presidenta de la entidad, Bettina Bulgheroni , quien respaldó el rumbo de las reformas estructurales del presidente Javier Milei y elogió el trabajo “metódico, sobrio y estratégico” del ministro de exteriores para recuperar la “confianza internacional” y consolidar el “orden macroeconómico”.

“ Recuperar la confianza internacional no es un gesto, es un proceso . Requiere coherencia, persistencia y, sobre todo, una visión clara de hacia dónde queremos ir. En ese camino, la política exterior cumple un rol central: es la voz del país en el mundo, pero también es su carta de presentación. Y en ese plano, el trabajo de la Cancillería, de este canciller en particular, metódico, sobrio y estratégico, ha sido decisivo”, afirmó.

Asimismo, destacó que estos cambios que promueven la previsibilidad, la confianza y la integración al mundo “son condiciones necesarias para invertir, para crecer, para generar empleo y desarrollo sostenible”.

El encuentro se realizó ante un auditorio integrado por autoridades nacionales, miembros del cuerpo diplomático, gobernadores, empresarios y referentes del sector productivo.

Entre los presentes figuraron el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi , y los gobernadores de Chubut , Ignacio “Nacho” Torres , y de Catamarca, Raúl Jalil , además de 15 embajadores y alrededor de 220 empresarios.

El evento, celebrado en el Alvear Palace Hotel de Buenos Aires, inauguró el ciclo anual de reuniones empresariales de la entidad.

Durante la jornada se analizaron los desafíos y oportunidades regionales ante un contexto global marcado por la reconfiguración del comercio, la competencia por inversiones y la urgencia de consolidar marcos regulatorios previsibles que impulsen el empleo formal y el crecimiento sostenible.

Fuente: La Nación